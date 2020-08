NPO: meer geld wetenschap, spanning rond opvolger DWDD

Omdat in coronatijd de honger naar kennis flink toeneemt, trekt de publieke omroep 5 miljoen euro extra uit voor wetenschapsprogramma’s. Dat zei Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, dinsdag in haar openingstoespraak van het nieuwe tv-seizoen. „Wij zijn er niet alleen voor de doemscenario’s, maar ook voor de hoop en de oplossingen”. De 5 miljoen komt bovenop de 45 miljoen die de omroep jaarlijks al uitgeeft aan wetenschap, kennis en educatie.

Onderdeel van het plan is een nieuw onlineplatform, NPO Kennis, waarop alle programma’s over kennis, wetenschap en educatie worden gebundeld. Het platform krijgt een eigen redactie, gebouwd op de redactie van Focus van omroep NTR.

De publieke omroep kijkt met spanning uit naar de opvolger van De Wereld Draait Door, vanaf 31 augustus op NPO1. Deze nieuwe dagelijkse talkshow, De Vooravond, moet volgens Remco van Westerloo, coördinator van hoofdzender NPO1, vooral iets anders bieden dan de late dagelijkse talkshow Op1 op dezelfde zender. Lichter, met meer nadruk op cultuur en muziek. De talkshow wordt gepresenteerd door Fidan Ekiz (Op1, De Nieuwe Maan) en Renze Klamer (De Nieuws BV, Laat op Vrijdag). Volgens Van Westerloo en tv-directeur Frans Klein is De Vooravond een product van de nieuwe generatie, en daarom wezenlijk anders dan DWDD. De Vooravond wisselt om de paar maanden af met talkshow M van Margriet van der Linden. Klamer en Ekiz doen komende september en oktober, Van der Linden november en december.

Bij de programma’s die op de seizoenspresentatie werden getoond, moet je wegens corona eigenlijk een slag om de arm houden. Zo staan voor volgend jaar veel grote, uitgestelde evenementen gepland: Eurovisie Songfestival, EK Voetbal voor mannen, Olympisch Spelen. Wat als er dan weer een uitbraak is? Volgens tv-directeur Klein maakt de NPO meerdere scenario’s per programma. Bijvoorbeeld: met publiek, zonder publiek, minder publiek. De opnames van series vergen volgens hem ook extra investeringen, al was het alleen maar omdat ze, door de corona-onzekerheid, niet meer te verzekeren zijn.

Te slaafs?

Wat vindt Klein van de kritiek dat de NPO te slaafs het regeringsbeleid uitdroeg in de coronacrisis? „Och, in tijden van crisis en oorlog zie je dat de journalistiek zich meestal rond de regering schaart. Later komt dan weer meer ruimte voor kritiek en andere geluiden. Ik denk dat we de tweede golf anders zullen verslaan: meer discussie, meer weerstand. We zullen volgende keer ook niet worden verrast, dus we denken nu al na over speciale programma’s. Meer discussie, meer weerstand.”

Ondanks de onzekerheden die de pandemie brengt, gaat de publieke omroep zelfverzekerd het nieuwe seizoen in. De kijkcijfers zijn sinds de crisis flink gestegen. En, zegt Van Westerloo van NPO1, de omroep heeft bewezen snel te kunnen schakelen. „Of het nu gaat om Suriname, corona of racisme, we kunnen snel aanpassen en snel dingen voor elkaar krijgen. Binnen een paar weken staat er een avondvullend programma.” Wat zijn zender volgens hem voorhad op de commerciële concurrenten RTL4 en SBS6 is dat NPO1 nauwelijks meer grote shows met een studio vol publiek brengt – het soort amusement dat het meeste last heeft van de beperkende maatregelen.

De Vooravond (NPO 1) Dagelijkse talkshow. Renze Klamer en Fidan Ekiz springen in het gat van DWDD. Vanaf 31/8. Wie is de Mol? (NPO 1) Jubileumeditie met tien bekende oud-deelnemers. Vanaf 5/9. Het A-woord (NPO 1) Nederlands drama. Gezin van zoon (6) met autisme, naar Israëlische serie. Vanaf 21/9. Klassen (NPO 1) Sarah Sylbing en Ester Gould (Schuldig) verdiepen zich in kansongelijkheid op scholen in Amsterdam-Noord. Vliegende Hollanders (NPO 1) Historische dramaserie over luchtvaartpioniers Anthony Fokker en Albert Plesman. Commando’s (NPO 3) Actieserie over Nederlandse commando’s. Vanaf 30/8.