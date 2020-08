Ik breng onze middelste dochter (6 jaar) naar tennisles. Onze dochter heeft het een beetje druk met ook nog school, hockey en zwemmen. We hebben daarom met haar besproken dat dit een van de laatste tennistrainingen is. Ik worstel nog even met dit mededelen aan de tennisleraar, want die is zo ontzettend enthousiast. Deze training doet zich geen goed moment voor en ik besluit het afmelden nog een training uit te stellen. Als de training is afgelopen loopt mijn dochter naar me toe. Net voordat ze bij mij is, draait ze zich naar de tennisleraar en roept: tot nooit meer ziens!

