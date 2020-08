Najaarstips: nieuwe Lana Del Rey (alweer!), Blauwbaard en Ronnie Flex in het theater

Lana Del Rey: nieuw album





Albums van zangeres Lana Del Rey zijn altijd langverwacht – maar dat geldt toch niet helemaal voor Chemtrails over the Countryclub, dat op 5 september uitkomt. Haar vorige album Norman Fucking Rockwell heeft amper de draaitafel kunnen verlaten, nadat die vorig jaar nog bovenaan de Lijst der Lijsten was geëindigd. Overigens liet Del Rey op de dag dat die plaat verscheen al weten dat ze met een opvolger bezig was, die toen nog White Hot Forever zou heten.

Onderweg naar de aankondiging van dit nieuwe album pareerde ze de kritiek dat de passieve vrouwen in haar teksten de feministische agenda zouden tegenwerken. „I’m just a glamorous person singing about the realities of what we are all now seeing are very prevalent emotionally abusive relationships all over the world.” (PvdP)

Jeangu Macrooy: theatertour en songfestival





Geen Eurovisie Songfestival voor Jeangu Macrooy, maar zijn theatertour die in het voorjaar werd geannuleerd gaat dit najaar alsnog door. De Nederlands-Surinaamse soulzanger speelt met zijn band in dertien verschillende theaters. De try-out is op 3 september in Podium Hoge Woerd in Utrecht, de officiële première op 9 september in de Kleine Komedie in Amsterdam. Macrooy maakt een voorstelling over zijn eigen leven met zijn muziek, met liveband.

Volgend jaar kan Macrooy overigens alsnog meedoen aan het Songfestival, dat in Rotterdam wordt gehouden. Dat werd in mei bekendgemaakt tijdens een live-uitzending die als vervanging van het evenement was gemaakt. (PvdP)

Tournee vanaf 9 sept, Kleine Komedie Amsterdam.

Yuri Honing: concertreeks





Alle concerten die hoorden bij zijn nieuwe album Bluebeard werden in maart gecanceld. Nu pakt jazzsaxofonist Yuri Honing de draad weer op met een flinke reeks. Met zijn vaste kwartet (pianist Wolfert Brederode, bassist Gulli Gudmundsson en drummer Joost Lijbaart) kan Honing muzikaal dromen en dwalen langs verborgen kamers en emoties (angst, onbehaaglijkheid) die het sprookje van Blauwbaard met zijn moordlustige hoofdfiguur oproept. Het album heeft intense stukken waarin de diepronde tenor leidt in prachtig geconcentreerde jazz. Ze voelen als een vervolg op het vorige album Goldbrun, waarop de jazz van dit kwartet ook al zo ademen kon. (AK)

Tournee vanaf 11 sept, Paradox, Tilburg.

Danny Vera: niet op Pinkpop, wel op tournee





De Zeeuwse americana-zanger Danny Vera zou dit jaar z’n eerste concert op Pinkpop geven. Dat ging allemaal niet door, maar Vera is geen zeur. „Dat doen we dan wel weer een andere keer”, zei hij erover in mei. Nu is er in het najaar in elk geval een tour, beginnend in zijn eigen Middelburg, die op 23 september ook nog langs de Afas Live in Amsterdam moet gaan..

De zanger werkte de afgelopen periode aan zijn nieuwe album, maar ook de homerecordings die hij maakte als quarantainebezigheid worden een album. „Ik schrijf over de liefde, het leven, de dood en alle dingen die me d’r tussenin storen.” (AK)

23 sept, AFAS Live Amsterdam. 6 nov Maassilo, Rotterdam.

Ronnie Flex: huiskamer op de bühne





In maar liefst twee documentaires zagen we de ups maar zeker ook downs van hitartiest Ronnie Flex, worstelend met depressieve gevoelens en wietverslaving. Nu komt er een muziekvoorstelling over de ‘schaduwkant achter het grote succes van Ronnie Flex’. De rapper, zanger en producer gaat vanaf september langs Nederlandse theaters met zijn voorstelling Ronnie gaat naar huis, met zijn huiskamer en muziekstudio op de bühne. (Vaak twee shows per avond). (AK)

Theatertournee vanaf 4 sept Theater de Veste, Delft. 2 nov Afas Live, Amsterdam.

En verder…

Zangeres Eefje de Visser begint 27/9 haar tournee het Nieuw Luxor Theater Rotterdam. Onder de romige synthesizerwolken en haar omfloerste zangstem schuilt een geheimzinnige dreiging. Zie: www.eefjedevisser.com

Saxofonist Hans Dulfer start in het najaar een tournee naar aanleiding van zijn 80e verjaardag. Zie: www.hansdulfer.com

De veelzijdige zangeres Ellen Ten Damme begint haar Allez-Hop!-tour in DeLaMar Theater, Amsterdam (28-30 augustus). Tournee: www.ellentendamme.nl

Ikari x Sanne Rambags spelen op 25/9 in Bimhuis Amsterdam. Een theatrale uitwerking van Kafka door ensemble Ikari en zangeres Sanne Rambags. Tournee: http://www.ikarai.com/murakami/