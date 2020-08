'Nieuw coronasteunpakket loopt door tot in 2021 voor minder bedrijven'

Het nieuwe noodsteunpakket voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis zal tot ver in 2021 doorlopen. Wel worden voorwaarden voor steun aangescherpt. Daardoor kunnen minder bedrijven aanspraak doen en worden de vergoedingen stapsgewijs teruggeschroefd. Dat zeggen Haagse bronnen woensdag tegen het AD en De Telegraaf.

Het derde noodsteunpakket gaat in op 1 oktober en heeft een veel langere looptijd dan de twee eerdere pakketten. Het doel is vooral bedrijven bij te staan die echt nog niet zonder overheidssteun kunnen, bijvoorbeeld in de horeca, evenementenbranche en cultuursector, schrijft het AD. Naar verwachting worden de details volgende week bekendgemaakt door het kabinet.

De voorwaarden voor aanspraak op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) worden strenger. Alleen bedrijven met ten minste 30 procent omzetverlies komen nog in aanmerking voor de financiële steun. Nu is dat al bij 20 procent omzetverlies het geval.

Verder betaalt de overheid nu nog 90 procent van de salarissen voor getroffen ondernemingen. Dit wordt stapsgewijs afgebouwd tot 80, 70 en uiteindelijk 60 procent. Ook worden de voorwaarden voor ontslag versoepeld. Het wordt bedrijven zo gemakkelijker gemaakt overtollig personeel te ontslaan. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor zzp'ers die door de coronacrisis zijn getroffen, blijft bestaan.