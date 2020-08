Melania Trump doet kleine toenadering tijdens conventie

In een toespraak vanuit het Witte Huis spoorde first lady Melania Trump de Amerikaanse kiezers aan op haar echtgenoot te stemmen. Vanuit Jeruzalem, waar hij op dienstreis was, hield minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een campagnetoespraak voor de president. Beide toespraken werden dinsdag, als onderdeel van de tweede dag van de Republikeinse conventie, live uitgezonden op verschillende kanalen.

Daarmee vervaagde, tien weken voor de presidentsverkiezingen, de Republikeinse Partij de grenzen tussen het nationaal belang en het partijbelang in een verkiezingscampagne. Democratische politici hebben aangekondigd het optreden van minister Pompeo te toetsen aan de Hatch Act, die voorschrijft in hoeverre regeringsfunctionarissen een partijpolitiek belang mogen dienen.

Naar de toespraak van Melania Trump werd het meest uitgekeken. Zij kreeg als laatste op de avond het woord en roerde direct de impact van de Covid-19-epidemie aan – zonder het woord ‘China’ erbij te gebruiken. Ze sprak haar steun uit aan mensen die ,,angstig” zijn door het virus en verzekerde hen dat ,,Donald” voor hen zal ,,vechten tot er een vaccin gevonden is”. In de rozentuin zaten enkele tientallen mensen dicht bijeen, slechts een handjevol droeg een mondkapje, de president niet.

Van de gezondheidscrisis rond het Covid-virus ging ze over naar een andere gezondheidscrisis, die van de vele Amerikanen die verslaafd zijn en sterven aan medicijngebruik. Ze riep de media op daar veel meer over te schrijven.

Raciale onrust

In haar half uur durende rede stipte Trump verschillende onderwerpen aan waar de president wel warme steun kan gebruiken. Hij is onder vrouwen minder populair dan onder mannen – zijn vrouw zei dat hij haar altijd heeft gesteund en dat in de regering veel vrouwen werken. Zijn online agressie jegens tegenstanders wordt ook door Republikeinen bekritiseerd – zijn vrouw zei dat hij nu eenmaal ,,geen traditionele politicus is” en dat hij ,,rondborstig” is.

Trumps positie ten opzichte van de sociale onrust rond ongelijkheid tussen zwarte en witte Amerikanen is vooral gericht op het handhaven van de openbare orde – zijn vrouw zei dat ze de laatste weken ,,veel heeft gereflecteerd over de raciale onrust”. Ze leek zich iets te verwijderen van haar man, die een nieuw beeldenmuseum voor Amerikaanse helden uit het verleden belooft in te richten, toen ze zei dat ,,we niet trots zijn op elk deel van ons verleden”. Volgens Amerikaanse media heeft Melania Trump haar toespraak niet vooraf voorgelegd aan de West Wing, het kantoor van haar man.

Zwartmaken

Maar daar bleef het bij. Ze ging niet zover dat ze iets zei over de structurele ongelijkheid in het heden, of dat ze begrip uitsprak voor de demonstraties daartegen. ,,Stop het geweld en de plunderingen uit naam van rechtvaardigheid”, zei ze. ,,En je moet nooit aannames doen op basis van iemands huidskleur.” Ze vond dat de Amerikanen ,,vooruit moeten kijken” en ,,moeten samenkomen”.

Ze wilde ,,geen tijd besteden aan het zwartmaken van de andere kant”, zei ze, als met een knikje naar de Democraten, die daar volgens haar op hun eigen conventie vorige week veel tijd aan hebben besteed – en dat valt niet te loochenen. ,,Dat verdeelt ons alleen maar.” Het was een opmerkelijk pleidooi, na een avond waarin de partijgenoten van haar echtgenoot in hun toespraken de Democraten voor de tweede achtereenvolgende avond uitmaakten voor ,,kinder-dodende activisten”, ,,socialisten” en mensen die ,,ons land willen vernietigen”.

