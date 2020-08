Japans teamLab opent in Utrecht expositieruimte voor belevingskunst

Het Japanse digitale kunstcollectief teamLab opent in 2024 een permanente tentoonstelling in Nowhere in Utrecht, een nieuw, aan digitale kunst gewijd centrum. Dat heeft projectontwikkelaar A.S.R. Real Estate dinsdag met een persbericht bekendgemaakt.

Lees ook: Neem plaats onder een digitale waterval in nieuw Japans museum

Nowhere wordt een 3.000 vierkante meter groot kunstcentrum op de begane grond van Wonderwoods, een vastgoedproject met kantoren en huurwoningen vlak bij het Centraal Station van Utrecht.

teamLab verwierf de afgelopen jaren wereldfaam met grote interactieve belevingsinstallaties in verschillende grote wereldsteden. In Tokio opende het collectief twee jaar geleden teamLab Borderless, een ‘Digital Art Museum’ waar het één groot werk vertoont. Vorig jaar trok die installatie 2,3 miljoen bezoekers, genoeg om het Van Gogh Museum in Amsterdam te passeren als het bestbezochte single-artist museum ter wereld.

Lees ook: Linnen en verf zijn overbodig in tijden van digitale kunst

Permanente expositie

De tentoonstelling in Utrecht wordt de eerste permanente expositie van teamLab in Europa. In het persbericht laat het 500 leden tellende collectief weten dat in Utrecht diverse werken zullen worden geïnstalleerd. Daarmee wil teamLab „een ervaring creëren waarbij het de betekenis van schoonheid en de kijk op de wereld verandert”.

Nowhere is een idee van oud-Concertgebouwdirecteur Martijn Sanders en ‘inovatiestrateeg’ Jeroen van Mastrigt. De laatste zegt dat Nowhere op andere lokaties meer digitale kunst zal laten zien. „Ook buiten de museummuren gaan we kunst tonen.”

In een enorme voormalige televisiestudio in Amsterdam-Noord opent dit weekeind Nxt Museum, een expositieruimte voor mediakunst.