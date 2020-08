Jaar celstraf voor plaatsen nepbom bij koosjer restaurant Amsterdam

Hassan N. is veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, omdat hij eerder dit jaar een nep-explosief plaatste bij koosjer restaurant HaCarmel in Amsterdam-Zuid. Hij krijgt de straf ook voor het sturen van een dreigbrief met antisemitische teksten aan een buurvrouw. Dat besloot de rechtbank in Amsterdam woensdag. De straf komt overeen met de eis van justitie.

Voor de deur van HaCarmel werd op 15 januari een verdacht pakketje aangetroffen: een doos dichtgeplakt met tape waar elektriciteitsdraden uit staken. De politie werd ingeschakeld en besloot de omgeving rondom het restaurant urenlang af te zetten en omwonenden te evacueren. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het om een nep-explosief te gaan.

‘Schokkend en onaanvaardbaar’

De rechtbank oordeelde dat het plaatsen van de nepbom op een „enorme impact” heeft op de slachtoffers, namelijk de omwonenden en de Joodse gemeenschap. Dat bleek uit de slachtofferverklaringen. De rechtbank gaat er vanuit dat N. specifiek restaurant HaCarmel als doelwit heeft gekozen omdat het een Joods restaurant is, en de eigenaren Joods zijn. Dat is volgens de rechtbank „schokkend en onaanvaardbaar”.

De 46-jarige N. ontkent betrokken te zijn bij zowel het plaatsen van het nep-explosief als het sturen van de dreigbrief. Zijn dna werd echter gevonden op de dreigbrief en zijn handschrift kwam overeen met dat in de brief. Ook zaten zijn vingerafdrukken op de nepbom. N. kwam al eerder in aanraking met justitie vanwege antisemitisme. In 2014 werd hij veroordeeld voor het bedreigen van een NS-medewerker, die hij onder meer uitmaakte voor „vuile kankerjood”.

HaCarmel is in tweeënhalf jaar tijd zeven keer het doelwit geweest van vandalisme en bedreigingen. Afgelopen mei werd een ruit ingeslagen en een Israëlische vlag in brand gestoken. De gemeente Amsterdam maakte daarop bekend extra veiligheidsmaatregelen te nemen, na overleg tussen de eigenaar van het restaurant, de politie en burgemeester Femke Halsema. Welke maatregelen zij precies namen, werd niet bekendgemaakt.