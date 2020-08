Israël valt observatieposten Hezbollah aan bij grens Libanon

Israëlische gevechtshelikopters en -vliegtuigen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag observatieposten van de militante groepering Hezbollah aangevallen. Dat gebeurde bij de noordelijke grens met Libanon. Het Israëlische leger verklaarde dat het een vergeldingsactie was voor eerdere beschietingen van Israëlische militairen in het gebied, meldt persbureau AP woensdag. Voor zover bekend zijn er aan beide zijden geen slachtoffers gevallen.

Na een „veiligheidsincident” eerder op de avond riep het Israëlische leger burgers in dorpen bij de grens op binnen te blijven. Ook werden de wegen bij de grens tijdelijk geblokkeerd. Daarop volgde de Israëlische aanval op de observatieposten. Ook werd met lichtgranaten gezocht naar militairen die mogelijk de Israëlische grens probeerden over te steken.

Het was voor zo ver bekend voor het eerst dat Israël rechtstreeks een Hezbollah-doelwit bij Libanon aanviel sinds de oorlog in 2006. De spanningen in de regio liepen op sinds vorige maand een Hezbollah-strijder in buurland Syrië om het leven kwam door een Israëlische luchtaanval. Israël beschouwt Hezbollah als een verlengstuk van Iran en daarmee als ernstige bedreiging.

