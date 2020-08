In het lichaam van je vriend verandert je karakter mee

De waarneming van het eigen lichaam beïnvloedt direct opvattingen over de eigen persoonlijkheid. Dat blijkt uit een ingenieus virtualrealityexperiment waarbij proefpersonen in een tijdelijke waan werden gebracht dat ze in het lichaam van een goede vriend zaten.

Uit persoonlijkheidstesten tijdens die toestand bleek dat inschattingen van de eigen persoonlijkheid ineens veel meer gingen lijken op die van hun vriend. En hoe sterker de proefpersonen de illusie van het andere lichaam beleefden, des te meer hun persoonlijkheid op die van de vriend ging lijken. Vooraf hadden de proefpersonen in testen hun eigen persoonlijkheid en die van hun vriend moeten inschatten. Psychologen onder leiding van Pawel Tacikowski van het Zweedse Karolinska Instituut beschrijven dit onderzoek onder 66 proefpersonen deze week in het tijdschrift iScience.

Drie liggende vrienden

De vrienden, van hetzelfde geslacht, lagen tijdens het experiment nogal onbeweeglijk met hun hoofd wat omhoog waardoor ze over hun lichaam konden uitkijken. Door een virtualrealitybril zagen ze dan echter niet hun eigen lichaam maar dat van hun vriend. De vrienden konden elkaar verder niet zien of horen. Om de illusie te versterken werden de vrienden gelijktijdig aangeraakt op dezelfde plekken van hun lichaam. In een aantal controle-experimenten werd gewoon het eigen lichaam door de VR-bril getoond of werd die aanraking met drie seconden vertraagd (waardoor de verwisselingsillusie niet echt op gang komt). De kracht van de illusie van het andere lichaam werd onder meer bepaald op grond van de schrikreactie (via elektrische metingen aan de huid) als het ‘lichaam’ in de bril plotseling met een mes werd aangevallen.

De onderzoekers zien in het experiment een bevestiging van een veelomvattende theorie waarin het zelfbesef functioneert als de flexibele kern van de menselijke informatieverwerking. Een aanwijzing voor die theorie is bijvoorbeeld het ‘zelfreferentie-effect’: een mens onthoudt informatie beter als die een of andere connectie met hem- of haarzelf heeft. Om als basis van dat mentale systeem te kunnen functioneren moeten allerlei aspecten van dat ‘zelf’ dan wel voortdurend wordt aangepast aan de waargenomen omstandigheden.

Onverwachte geheugentest

Die theorie werd in dit experiment vooral bevestigd door een tweede onderdeel van het experiment waarbij de proefpersonen een (onverwachte) geheugentest kregen. Wie de illusie van het andere lichaam sterk beleefde, bleek in die toestand veel beter te herkennen welke woorden hij of zij al eerder in de verschillende persoonlijkheidstesten had gehoord. In de woorden van de onderzoekers: „Deze resultaten wijzen erop dat het handhaven van een conceptueel én lichamelijk samenhangende representatie van onszelf belangrijk is voor het onthouden van belevenissen [episodic information]. Aan de andere kant wordt dat onthouden juist slechter als het zelfbeeld onsamenhangend is geworden doordat het niet is aangepast aan veranderende omstandigheden.”

Dat het zelfbeeld voortdurend wordt aangepast aan zintuigelijke en andere ervaringen hebben veel mensen al wel eens op een simpele manier meegemaakt als ze in stilstaande trein zitten terwijl de trein ernaast wegrijdt. Het brein moet dan kiezen tussen de visuele informatie (‘we rijden’) en de tegenstrijdige informatie uit het evenwichtsorgaan en de huid dat er helemaal niets veranderd is. Onder veel extremere omstandigheden kan uit zulke incoherentie in het zelfbeeld ook ‘uittredingservaringen’ ontstaan, waarbij iemand ervaart dat hij vanaf het plafond naar zijn eigen lichaam kent. In eerdere virtualrealityexperimenten bleek al dat allerlei opvattingen van proefpersonen veranderden door ‘lichaamverwisselingen’, zoals racistische opvattingen die verminderden als de (witte) proefpersoon ineens zelf een zwart lichaam had. In het huidige onderzoek is het effect van die ‘updating van het zelfbeeld’ nu dus ook voor geheugen en persoonlijkheid gevonden.