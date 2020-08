In elkaar gezakte Ajacied Blind traint voorlopig niet mee

Daley Blind zal niet meetrainen met Ajax tot een onderzoek naar zijn gezondheid is afgerond. Wel voelt de 30-jarige verdediger zich „naar omstandigheden goed”, schrijft Ajax woensdag in een persbericht.

Tijdens een oefenwedstrijd tegen Hertha BSC dinsdag zakte Blind in elkaar. Trainer Erik ten Hag zei achteraf dat de implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) van de voetballer was afgegaan. Blind kon op eigen kracht het veld verlaten.

Woensdag meldde de Amsterdammer zich wel op sportpark De Toekomst, maar hij besloot niet mee te trainen. „Hij wordt nader onderzocht en wacht de uitslagen van deze onderzoeken af voordat hij de training weer hervat”, schrijft Ajax. Het is nog onduidelijk of hij weer mee kan spelen wanneer de competitie op 13 september hervat wordt. Ajax speelt dan uit tegen Sparta.

Tijdens een duel tegen Valencia in december zakte Blind voor het eerst in elkaar. Toen bleek hij een ontstoken hartspier te hebben en besloten artsen een defibrillator te implanteren. Blind zit ook in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal.

Profiel: Tegenslag maakt Daley Blind sterk, ondanks de pijn