Hoge werkdruk en burn-outklachten onder promovendi: ‘De universiteit moet ingrijpen’

60 procent van de promovendi heeft last van een hoge werkdruk en bijna 40 procent vertoont burn-outklachten. Dat concludeert het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) op basis van een rapport dat het woensdag publiceert. Ruim vier op de tien PhD-studenten hebben weleens overwogen om met hun promotietraject te stoppen, veelal omdat ze zich afvragen of een academische loopbaan wel iets voor ze is. „Wij vinden dat zorgelijk”, zegt mede-onderzoeker en PNN-voorzitter Lucille Mattijssen. „Het moet wel haalbaar blijven.”

Menig PhD-student heeft een drempel moeten overwinnen om überhaupt aan een promotie te beginnen. Want de verhalen zijn bekend: promovendi die gebukt gaan onder de druk om veel te publiceren, hun onderzoek nauwelijks gecombineerd krijgen met hun onderwijstaken of worstelen met hun precaire positie in de slangenkuil die de academische wereld kan zijn. Meer dan 40 procent blijkt zijn geestelijke gesteldheid in dit onderzoek te bestempelen als ‘redelijk’ of nog minder. Bijna de helft vertoont symptomen die kunnen uitgroeien tot psychiatrische stoornissen, blijkt uit het onderzoek.

Overuren én vertraging

De meeste promovendi maken overuren, blijkt uit het PNN-onderzoek. Bijna 63 procent maakt langere werkweken dan in hun contract staat en in de academische ziekenhuizen is dat aantal nog hoger. Toch lukt het vaak niet om het promotieonderzoek af te ronden in de tijd die daarvoor staat. Slechts de helft denk dat dat wél zal lukken, ongeveer een kwart denkt van niet. Voor een op de vijf spant het er nog om.

Meestal is de vertraging toe te schrijven aan allerlei praktische tegenvallers. Vaak gaat het ook om een te krappe planning, te groot of ingewikkeld project of gebrek aan goede begeleiding. Oorzaken die geen verband houden met het werk, zoals ziekte of zwangerschap, worden veel minder vaak genoemd als hoofdredenen.

„We zien dat de hoeveelheid werk een van de redenen is voor de hoge werkdruk, maar ook de grote publicatiedruk wordt vaak genoemd”, aldus Mattijssen. De universiteiten maakten al afspraken om die druk te verlagen voor het wetenschappelijk personeel, onder meer door minder nadruk te leggen op het aantal publicaties. „Niet hoevéél je in een bepaald tijdschrift heb gepubliceerd, maar de kwaliteit van het onderzoek zou de maatstaf moeten zijn”, vindt de voorzitter van het PNN. „En wat realistisch is, verschilt per vakgebied.”

Mattijssen en de andere onderzoekers bepleiten een verandering van de werkcultuur in de academische wereld. Meer oog voor de geestelijke gesteldheid van promovendi, haalbaardere eisen aan hun werk en gespecialiseerde psychologische begeleiding als ze toch vastlopen. „Als je ziet hoeveel mensen hier last van hebben, denk ik dat de universiteiten moeten ingrijpen.”