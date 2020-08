Grieks-Turkse spanningen in Middellandse Zee lopen verder op

Frankrijk sluit zich aan bij de militaire oefeningen van Griekenland, Italië en Cyprus in de Egeïsche Zee. Dat melden internationale persbureaus woensdag. Tussen aartsrivalen Griekenland en Turkije, beide lid van de NAVO, lopen sinds eind juli de spanningen op vanwege een dispuut over energiebronnen en de grenzen van hun territoriale wateren. Deze week houden Griekenland en zijn bondgenoten een oefening in het betwiste gebied.

De spanningen dreigen te escaleren, ondanks pogingen van Duitsland om te bemiddelen in het conflict. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, reisde onlangs naar Ankara en Athene met de waarschuwing dat „de kleinste vonk voor een catastrofe kan zorgen”. Bondskanselier Merkel belde vorige maand nog met president Erdogan om de situatie te de-escaleren.

Deze woensdag zei Erdogan vastbesloten te zijn alles te doen wat nodig is om zijn recht te halen in de Zwarte Zee, de Egeïsche Zee en de Middellandse Zee. Hij waarschuwde Griekenland geen stappen te zetten die het land „kunnen ruïneren”. Twee dagen eerder besloot Turkije een verkenningsmissie in de betwiste wateren te verlengen, waarna Griekenland de militaire oefeningen aankondigde.

Frankrijk, dat zich nu heeft aangesloten bij Griekenland, had in juni zelf een hoogoplopend conflict met Turkije, toen militaire schepen bijna slaags raakten in de Middellandse Zee. De Fransen hielden een Turks schip tegen tijdens een NAVO-patrouille om het wapenembargo tegen Libië te bewaken. Sindsdien zijn de landen verwikkeld in een stevige woordenstrijd.

Hoewel Duitsland eind juli de gemoederen wist te bedaren, diende niet lang daarna de volgende crisis zich aan: die tussen Griekenland en Turkije. Ankara stuurde onderzoeksschepen naar de Griekse territoriale wateren, vlakbij het Griekse eiland Kastellorizo. Aan beide kanten werden vervolgens marineschepen in paraatheid gebracht. Ook vlogen Turkse F-16’s over de Egeïsche Zee.