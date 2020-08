Fors meer cv-ketels verkocht in 2019

Nederlanders lijken vooralsnog geen afscheid te nemen van de cv-ketel. Het aantal verkochte cv-ketels kende vorig jaar zelfs de sterkste stijging sinds 2016. Dat blijkt woensdag uit de Gasmonitor van duurzaamheidsorganisatie Natuur & Milieu, een jaarlijks onderzoek naar de aanschaf van warmtetechnieken in Nederland. Vorig jaar werden 450.000 cv-ketels verkocht, een toename van bijna 5 procent ten opzichte van 2018.

Natuur & Milieu is niet verbaasd over de toename. Nieuwe cv-ketels zijn efficiënt en vervanging vergt flinke investeringen, aldus de brancheorganisatie. Daarmee laat de overstap naar aardgasvrij-wonen, zoals ook het kabinet graag wil, voorlopig op zich te wachten. Wie nu een hr-ketel aanschaft blijft deze ten minste vijftien jaar gebruiken en heeft al die tijd aardgas nodig.

Alternatieve warmtebronnen

Hoewel de hr-ketel in absolute aantallen aanvoerder bleef op de warmtemarkt, steeg de verkoop van alternatieve warmtebronnen relatief sneller. De verkoop van zonneboilers nam toe met 56 procent, die van pelletkachels met 49 procent en die van warmtepompen die kunnen worden ingezet voor verwarming met 25 procent.

De transitie blijkt in de keuken een stuk sneller te gaan. „De ontwikkeling naar een elektrische keuken zet door”, stelt de Gasmonitor. In 2018 was 73 procent van alle inbouwplaten elektrisch, en in 2019 zelfs 82 procent.