Feminisme, gender en de nurse from hell: drie keer series in 2020

Mrs. America





Feministisch historisch drama van het Amerikaanse tv-kanaal FX. Cate Blanchett is coproducent en speelt conservatieve activist Phyllis Schlafly, die in de jaren zeventig actie voert tegen het amendement dat gelijke rechten voor vrouwen en mannen in de Amerikaanse grondrecht moet verankeren. Haar grote tegenstanders zijn feminist Gloria Steinem (Rose Byrne, Insidious) en Shirley Chisholm (Uzo Aduba, Crazy Eyes in Orange is the New Black). De strijd van toen resoneert na in onze tijd: het opnieuw betwijfelde recht op abortus, emancipatie, LHBT+-rechten, het ontstaan van intersectioneel feminisme, en #metoo. Verder leidde deze strijd tot de geboorte van de Moral Majority en daarmee de niet te onderschatten machtige christelijk-rechtse lobby, die Reagan, Bush en Trump aan de macht hielp.

Ziggo Movies & Series, 17 sept

Ratched





In de film One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) komt een patiënt van een psychiatrische kliniek (Jack Nicholson) in opstand tegen het regime van hoofdzuster Mildred Ratched. De serie Ratched vertelt het ontstaansverhaal van deze klassieke verpleegster from hell. De zuster begon ooit vol goede bedoelingen, stuit op dubieuze experimenten op de patiënten, en verandert in een monster. Producer is Ryan Murphy van Glee, Hollywood en American Horror Story, waar hoofdrolspeler Sarah Paulson ook in schitterde. In die serie werd ze zelf opgesloten in een eng gekkenhuis.

Netflix, 18 sept

We Are Who We Are





Luca Guadagnino maakt het tienerdrama We Are Who We Are over de vriendschap tussen een verlegen jongen en een stoer meisje dat worstelt met haar gender-identiteit. Italiaanse zomer, Amerikaanse tieners in verwarring – net als in zijn filmhit Call Me By Your Name.

Andere tienerdrama’s om naar uit te kijken: Utopia, groep stripgeeks ontdekt complot om de wereld uit te roeien met een griepachtig virus (Amazon Prime Video, 25 sept). In Enola Holmes speelt Millie Bobby Brown (Eleven in Stranger Things) het zusje van Sherlock Holmes (Netflix, 23 sept).

Ziggo Movies & Series