Farmalobby wil dekking tegen claims over vaccins

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. In de race naar een vaccin tegen het coronavirus gaat vrijwel niets zoals normaal. Woensdag onthulde het Britse dagblad Financial Times dat de Europese lobbyclub voor de farmaceutische industrie probeert te regelen dat zijn leden straks beschermd zijn tegen rechtszaken, mochten er problemen ontstaan met toekomstige coronavaccins.

De lobbyclub, EFPIA – met leden als farmagiganten AstraZeneca, Pfizer, GlaxoSmithKline en Johnson & Johnson – ijvert bij de Europese Commissie onder andere voor „een vrijstelling van aansprakelijkheid”, meldt de krant op basis van een interne memo die de lobbyorganisatie naar zijn leden heeft gestuurd. De krant sprak ook met mensen die op de hoogte zijn van de gesprekken.

Critici reageren fel. Een algemene vrijstelling van aansprakelijkheid zou niet eerder zijn voorgekomen in Europa, waar de Commissie juist een speerpunt maakt van het beschermen van consumentenbelangen.

Yannis Natsis, bestuurslid van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, waar hij de belangen van patiënten behartigt, stelt in een korte verklaring op zijn LinkedIn-pagina dat de onthullingen „de schijnwerpers plaatsen op de ware intenties van de industrie” – niet per se de wereldbevolking willen helpen redden van een pandemie, maar vooral zo veel mogelijk geld verdienen zonder risico te lopen.

„Overheden moeten niet bezwijken voor de druk van farmaceutische bedrijven en hen niet vrijuit laten gaan als er straks iets misgaat”, zegt Natsis. Wat hem betreft geldt dit ook omdat veel bedrijven financiële steun hebben gekregen van overheden voor het ontwikkelen van de vaccins. Vijf vragen over de lobbypoging.

1 Wat drijft de farmaceutische bedrijven?

Een woordvoerder van EFPIA laat per mail weten dat de lobbyorganisatie inderdaad met overheden en instanties „in gesprek” is over regelingen, maar gaat verder niet in op hoe die eruit moeten zien. De woordvoerder wijst er wel op dat de lobby alles te maken heeft met tijdsdruk.

De wereld heeft niet de luxe om geduldig te wachten tot er een vaccin is – wat soms jaren kan duren – nu er inmiddels bijna een miljoen doden zijn en er wereldwijd economieën instorten door lockdown-maatregelen. En dus proberen farmaceutische bedrijven in een veel kortere tijd dan normaal die vaccins te produceren. „Er is een wereldwijde noodzaak om het sneller te doen. In reactie daarop doen wij nu werkzaamheden tegelijkertijd die we normaal gesproken achter elkaar zouden doen.”

Daarbij ontstaan „onvermijdelijk” risico’s, blijkt uit de interne memo van de lobbyorganisatie. Ongewenste bijwerkingen na vaccinatie bijvoorbeeld. En die risico’s kunnen kostbaar zijn voor de farmaceutische bedrijven, als er bijvoorbeeld een miljardenclaim volgt. Omdat de druk van buitenaf om snel een vaccin te maken zo groot is, vinden de farmaceutische bedrijven het niet eerlijk als zij straks alle kosten moeten dragen als er iets misgaat.

Dit schaadt vertrouwen van mensen in vaccins Yannis Natsis Europees Geneesmiddelenbureau

De lobbygroep schrijft: „De snelheid waarmee en de schaal waarop we dit moeten doen, maken het onmogelijk om dezelfde hoeveelheid onderliggend bewijs te produceren die normaal beschikbaar zou zijn door onder andere uitgebreide klinische testen.”

2 Maar de farmabedrijven verdienen straks toch aan hun vaccin? Bovendien: geen risico, geen winst, is het devies van commerciële ondernemingen.

Daar valt zeker iets voor te zeggen, maar er zijn ook nuances: niet alle farmabedrijven zullen straks een werkend en goedgekeurd vaccin hebben ontwikkeld; het risico op mislukking is hoog in dit vakgebied. En degenen die wel succesvol zijn, hoeven er niet in alle gevallen geld aan te verdienen. AstraZeneca, het bedrijf dat al begonnen is met de productie van het ‘Oxfordvaccin’, heeft deals gesloten met onder andere de Amerikaanse en Britse overheden en de Europese Unie, en heeft beloofd de vaccins tegen kostprijs te leveren.

De vraag is natuurlijk wat daar onder ‘kostprijs’ wordt verstaan, en hoe lang de afspraken gelden – dat is niet duidelijk, de contracten zijn geheim. Maar toch, voorlopig lijkt het erop dat AstraZeneca hier niet rijk van gaat worden.

Klinische test met een coronavaccin in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, in juli. Foto AFP

3 Betekent die hoge snelheid ook dat farmaceuten bochten afsnijden bij de ontwikkeling van hun vaccins?

De EFPIA-woordvoerder benadrukt dat het „topprioriteit” van de producenten is een veilig vaccin te maken. De vaccins zullen net als in normale tijden alle goedkeuringen moeten verkrijgen van toezichthouders en de procedures zullen niet anders zijn dan normaal, stelt hij. Bijwerkingen zijn echter niet uit te sluiten, „maar dat is niet anders bij andere vaccins”.

4 Als farmaceuten noodzaak zien zich in te dekken tegen claims, is dat dan geen koren op de molen van anti-vaxxers?

Natsis van het Europees Geneesmiddelenbureau is fel: „Deze onthullingen ondermijnen het publieke vertrouwen in het crisisbeleid en, het allerbelangrijkste, het vertrouwen van mensen in vaccins in het algemeen.”

5 Gaat de Europese Commissie toegeven?

In het interne memo pleit lobbyclub EFPIA ook voor „een allesomvattend compensatiesysteem” voor gevaccineerden die later problemen ondervinden, waarbij het niet zo zeer draait om wie er verantwoordelijk is (no fault) en de gang naar de rechter wordt vermeden (non-adversarial). Zulke compensatiesystemen, vaak gedragen door de staat, bestaan in sommige landen al langer. Ze zijn mede opgezet omdat de gang naar de rechter lang en duur kan zijn en niet iedereen daar uiteindelijk terecht kan of wil.

Een vrijwilliger krijgt in april een experimenteel coronavaccin toegediend in het Chinese Wuhan. Foto Chandan Khanna / AFP

Een woordvoerder van de Commissie zegt in een reactie dat de regels over aansprakelijkheid in elk geval niet zullen veranderen. „Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden en we moeten zo snel mogelijk handelen om deze ongekende gezondheidscrisis te stoppen en burgers te beschermen”, aldus de woordvoerder. Maar „elke suggestie dat de contracten die de Commissie uitonderhandelt de regels niet zullen respecteren, is categorisch onjuist.”

Wel zegt hij dat het „een andere vraag” is of regeringen van landen farmaceutische bedrijven op de een of andere manier zullen „vrijwaren” van toekomstige claims. „In de race naar een vaccin moeten fabrikanten een stuk sneller werken dan normaal. Zij trekken nu één tot anderhalf jaar uit voor de ontwikkeling van een vacccin, in plaats van een decennium of meer. Ter compensatie voor het nemen van zulke hoge risico’s is het mogelijk om in de contracten die lidstaten afsluiten met leveranciers af te spreken dat zij fabrikanten zullen vrijwaren als er claims volgen.”

Wat het verschil is, is niet helemaal duidelijk. In beide gevallen worden eventuele financiële consequenties in elk geval niet door de farmaceuten gedragen.

De eerste uitzonderingen lijken er al te zijn. De Nederlandse bestuurder Ruud Dobber van AstraZeneca zei vorige maand tegen persbureau Reuters dat in de reeds gesloten contracten van zijn bedrijf met enkele landen bescherming is geregeld voor eventuele rechtszaken. Hoe die er precies uitziet, en met welke landen de afspraken zijn gemaakt, wilde de bestuurder niet zeggen.

„Dit is een unieke situatie waarin wij als bedrijf simpelweg het risico niet kunnen nemen”, zei Dobber. „Wij vragen in onze contracten om vrijstelling. Voor de meeste landen is het acceptabel om deze risico’s zelf te dragen, omdat dat in het nationale belang is.”

