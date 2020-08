De terugkeer naar school lijkt in Spanje een vrijwel onuitvoerbare opdracht te worden

Hoofdschuddend loopt Ana María González Esteban door een volledig leeg schoolgebouw. De directrice van Colegio Inmaculada Concepción staat voor een reeks vrijwel onmogelijke opdrachten. Zo moet ze de ouders van alle leerlingen boven de zes jaar overtuigen dat mondkapjes absoluut noodzakelijk zijn – maar voor de allerjongsten juist weer niet. Ook zoekt ze naar tientallen nieuwe plekken waar klassen van maximaal twintig kinderen als ‘bubbels’ les kunnen krijgen. En ze heeft nog tien dagen de tijd om 45 nieuwe, extra leerkrachten in te werken.

„Dit is een bijna onmogelijke race tegen de klok”, verzucht González Esteban op het verlaten schoolplein. De 63-jarige directrice staat aan de leiding van een semi-private school in het centrum van Madrid, waar bijna 1.800 kinderen van drie tot achttien jaar staan ingeschreven. Het overgrote deel van leerlingen en hun ouders kijken uit naar het moment dat de deuren van de 130 jaar oude school weer opengaan. Maar in vergelijking met 11 maart, toen de scholen in Madrid van de ene op de andere dag sloten, zal er veel anders zijn. „De autoriteiten hebben nu eindelijk op papier van alles vastgelegd”, zegt González Esteban. „Hóe en óf het allemaal werkt weet niemand.”

8 september veilige scholen

De terugkeer naar school – la vuelta al cole – lijkt in Spanje een vrijwel onuitvoerbare opdracht te worden. Terwijl het onderwijzend personeel nog vakantie viert, een uitkering geniet of in onzekerheid verkeert, worden scholen geacht op 8 september alles zo te hebben ingericht dat de leerlingen stapsgewijs naar een volledig coronavrije onderwijsinstelling kunnen. „De school van uw kinderen zal veiliger zijn dan de speeltuin naast uw huis”, stelde premier Pedro Sánchez dinsdag in een toespraak tot het Spaanse volk.

Op het moment dat Sánchez zijn woorden uitsprak leefden directies, leraren, leerlingen en hun ouders al maanden in onwetendheid over de te volgen koers. Er was tot dan toe alleen een achterhaald plan waarin geen rekening werd gehouden met de nieuwe besmettingen. Spanje zit in een ‘tweede golf’ en is met meer dan 425.000 bevestigde gevallen van Covid-19 koploper in Europa. Terwijl Sánchez het opnieuw instellen van een alarmfase niet uitsluit, probeert hij ouders met schoolgaande kinderen gerust te stellen. Dat lukt niet erg.

De school zal veiliger zijn dan de speeltuin naast uw huis Pedro Sánchez premier van Spanje

De uitgebreide protocollen die autonome regio’s dinsdag na de uitspraken van Sánchez naar de scholen stuurden, hebben de onrust alleen nog maar versterkt. „We hebben gelukkig eindelijk een datum. Maar ik stuur mijn zoon van vier jaar echt niet zomaar zonder mondkapje naar school”, zegt lerares en moeder Sara Gómez uit het plaatsje Parla. „Daarvoor zijn de risico’s gewoon te groot.”

In verschillende regio’s van het land staan acties op het programma. Zo houden leraren in de regio Madrid deze week een virtueel protest. „Ik ben blij dat mijn leraren allemaal bereid lijken te zijn aan de slag te gaan. Als ze zouden gaan staken, dan zijn we nog veel verder weg”, stelt directrice González Esteban.

Terwijl er nog maar anderhalve week te gaan is om aan alle voorzorgsmaatregelen – zoals het plakken van gekleurde pijlen op de grond, het inrichten van een ruimte voor besmette personen, het ontsmetten van de lokalen en het plaatsen van potten gel – te voldoen is er nog opvallend weinig beweging in het gebouw van de katholieke school. Receptioniste María García neemt van iedereen de temperatuur op, maar daar blijft het bij. „Het is hier nog zomervakantie”, legt González Esteban uit. „Ik kan zelf mijn vrije dagen wel opofferen, maar dat kan ik van mijn leraren en het onderhoudspersoneel niet verlangen. Een deel van hen is tot 1 september met behoud van salaris op non-actief gesteld. Dus voor die tijd kunnen we niet beginnen.”

Directeur Ana María González Esteban. James Rajotte

Onvrede over ontbreken gedegen plan

Het maandenlang uitblijven van een gedegen plan om acht miljoen leerlingen en zevenhonderdduizend leraren terug te laten keren naar school heeft binnen alle lagen van de Spaanse bevolking tot wanhoop en onvrede geleid. Talloze gezinnen waren na het instellen van de nationale lockdown op 14 maart maandenlang veroordeeld tot elkaar. Nationale of regionale plannen voor thuisonderwijs ontbraken totaal waardoor vooral leerlingen op openbare scholen in de praktijk nauwelijks onderwijs kregen. „Ik vrees dat mijn leerlingen veel hebben geslapen, met de PlayStation in de weer zijn geweest of hangend op de bank tv hebben gekeken”, zegt Sara Gómez (41), die les geeft aan het instituut Narcís Monturiol in Parla.

Biologielerares Gómez – zelf moeder van drie kinderen van vier, elf en dertien jaar – vreest dat veel leerlingen op meerdere vlakken achterstanden oplopen die niet zomaar meer zijn in te halen. Ze kijkt ernaar uit om ze komende maand weer te kunnen zien, maar vreest ook voor haar gezondheid. „Ik zal mezelf heel goed moeten beschermen. Net als vele andere leraren maak ik me daar zorgen over.”

De onzekerheid over het virus, het gebrek aan middelen en het ontbreken van sturing zorgde het voorbije half jaar voor een tweedeling in het Spaanse onderwijs. Leerlingen waren afhankelijk van inventieve scholen die zelf programma’s aanboden of van hun ouders die de scholing overnamen. „Het was fijn om eens veel tijd samen als gezin door te kunnen brengen, maar daarvoor moesten we echt improviseren”, zegt Gisela Bou Garriga (41), moeder van Nina (8) en Roc (6), vanuit het Catalaanse dorpje Vilanova del Vallès. „Ons huis was kantoor, school, restaurant en speeltuin. Onze kinderen zijn niet tekortgekomen, maar de terugkeer naar school is fundamenteel.”

Volgens Bou Garriga moeten de autoriteiten er alles aan doen om veilig onderwijs te bieden. „Het is moeilijk te begrijpen dat in Spanje de restaurants meteen weer opengingen, terwijl de scholen gesloten bleven. We zijn nog steeds bezorgd om anderen te besmetten en daarom is het zaak dat scholen alle mogelijke maatregelen op het gebied van hygiëne doorvoeren. Een school mag geen grotere risico’s geven dan een familiefeest of het drinken van een vermout in een bar.”

Lees ook: Herstart nachtleven plaagt Spanje

Directrice González Esteban is het volledig met de moeder eens. „Ik krijg voortdurend e-mails van bezorgde ouders, die zich afvragen of ze hun kinderen wel aan de school toe kunnen vertrouwen. „Eén moeder zei tegen mij: ‘Het voelt alsof ik mijn kind zonder wapens naar een slagveld stuur’. Ik begrijp dat. Ik ben zelf ook moeder. En ik behoor als 63-jarige zelf tot een risicogroep. De veiligheid van iedereen hier staat voorop. Het uitspreken van woorden is echter wel wat anders dan het allemaal moeten uitvoeren.”

Dan begeleidt González Esteban het bezoek weer naar buiten. Nogmaals vraagt ze zich wanhopig af waar de 45 leraren vandaan moeten komen. Normaal gesproken had ze een beroep gedaan op de zeven nonnen die als zussen van de heilige Augustinus intern op school verblijven. „Ik kan er eentje gebruiken. Die geeft Engels. De anderen zijn veel te oud. Die komen al maanden niet meer buiten.”

Zuid-Korea Scholen in regio Seoul weer dicht De Zuid-Koreanen zijn van begin af aan zeer strikt geweest bij de aanpak van het virus, waardoor het als relatief succesverhaal geldt, vergeleken met andere landen in deze pandemie. Op een bevolking van circa 52 miljoen mensen zijn tot nu toe 312 mensen overleden aan het virus, terwijl er een kleine 19.000 besmettingen officieel zijn geregistreerd. Vanwege die successen zijn de Koreanen ook veel sneller geneigd tot drastische actie. De laatste weken loopt het aantal besmettingen daar op, tot op dit moment ongeveer 300 per dag. Voor Europese begrippen is dat niet overdreven veel. In het veel kleinere Nederland ligt dat aantal op dit moment hoger (360). Toch zijn Koreaanse wetenschappers en politici van mening dat hun land op de rand van een grote virusdoorbraak balanceert, wat ook gevolgen heeft voor de scholen. Begin deze week is besloten dat alle scholen in hoofdstad Seoul en omgeving weer moeten sluiten, na de geleidelijke heropeningen eind mei. De afgelopen twee weken zijn in die regio zeker 150 leerlingen en 43 schoolmedewerkers positief getest, ondanks het feit dat er een mondkapjesplicht in schoolgebouwen van kracht was. Die mondkapjesplicht geldt inmiddels voor alle openbare ruimten, ook buiten, in Seoul en omgeving. De grootste besmettingshaarden zijn overigens niet scholen, maar kerken, nachtclubs, karaokebars. Ook die zijn voorlopig weer op slot gegaan. Verenigd Koninkrijk Johnson beweegt mee met Schotten De regering van Boris Johnson staat nu ruim acht maanden aan het roer in het Verenigd Koninkrijk en lijkt gespecialiseerd in U-bochten. Of het nu gaat om de berekening van examencijfers, het ontwikkelen van een corona-app of samenwerking met Huawei: tot op het laatste moment weet men nooit helemaal zeker welke kant het op gaat. Dat gold ook voor het wel of niet dragen van mondkapjes door scholieren. Wekenlang hebben talloze leden van de regering verkondigd dat er geen reden was scholieren te verplichten tot gezichtsbedekking. Er zou weinig wetenschappelijke grond voor zijn en zelfs besmettingen kunnen bevorderen, redeneerde Downing Street 10. Maar op dinsdag draaide Johnson toch, nadat de deelregering in Schotland een mondkapjesplicht voor scholieren boven de twaalf had afgekondigd in de gezamenlijke ruimtes van scholen. In Engeland gaat die plicht volgende week, als de scholen weer openen, nu ook gelden. Allereerst in gebieden waar strengere coronamaatregelen gelden, maar het staat in principe iedere schoolleider vrij om mondbedekking verplicht te stellen voor oudere leerlingen. Waarom deze draai precies is gemaakt, blijft onduidelijk. Het virus is in het VK nog bepaald niet onder controle. In delen van Engeland, zoals Leicester en Luton, gelden nog verzwaarde maatregelen. Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen ligt rond de 1.000. Duitsland Leerplicht gaat boven mondkapje In Duitsland zijn de deelstaten verantwoordelijk voor de aanpak van Covid-19. Dit zorgt voor vele gradaties in strengheid en soms onduidelijkheid: iets waar bondskanselier Angela Merkel vorige week al op wees. Wat betreft mondkapjes voor middelbare scholieren is de deelstaat Noordrijn-Westfalen veruit het strengst. Waar sommige Duitse leraren en vakbonden oproepen tot een nationale mondkapjesplicht in de klas, is dat alleen in de dichtbevolkste deelstaat (met 2,5 miljoen schoolgaande kinderen) tot nu toe een feit. Dit gaat overigens niet zonder protest van leerlingen en hun ouders, die de plicht soms zien als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Zo spanden twee leerlingen van een school in Noordrijn-Westfalen een rechtszaak aan. De twee waren naar huis gestuurd omdat ze volgens de school geen afdoende bescherming droegen. De rechter bepaalde deze week dat de bescherming weliswaar niet afdoende was, maar dat het heenzenden van de leerlingen ook in strijd is met de leerplicht. En dat laatste liet een rechtbank in Düsseldorf zwaarder wegen. Dat is een hindernis voor politici als Markus Söder, deelstaatpremier van Beieren, die onlangs juist pleitte voor strengere, uniforme re regels rond mondkapjes op school. Duitsland heeft sinds een maand te maken met een toename van het aantal besmettingen. Die zijn grotendeels gelinkt aan terugkerende vakantiegangers.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 augustus 2020