Extern bureau concludeert: lijsttrekkersverkiezing CDA eerlijk verlopen

Er zijn geen onregelmatigheden gevonden in het proces van de online lijsttrekkersverkiezing van de CDA, zo concludeert een extern bureau dat onderzoek deed naar het stemproces. Dat blijkt woensdagavond uit het rapport dat in handen is van NRC.

De aanleiding om het stemproces tegen het licht te houden was omdat zeker zes leden na het stemmen een bedankmelding kregen voor een andere kandidaat dan waar zij op hadden gestemd. De snelheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd is verrassend: het werd pas één dag geleden aangekondigd.

Een van de mensen die naar eigen zeggen een verkeerde melding kregen was Ayfer Koç, de echtgenote van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Het was Omzigt die het in de laatste ronde van de lijsttrekkersverkiezing aflegde tegen minister Hugo de Jonge (Volkgsgezondheid, Welzijn en Sport, CDA). De Jonge won met een krappe 50,7 procent van de stemmen, Omzigt behaalde de overige 49,3 procent.

Kamerlid Omtzigt heeft laten weten zich neer te leggen bij de uitkomst van het onderzoek: „Goed dat de partij dit door een extern bureau snel heeft laten uitzoeken en dat er geen grove onregelmatigheden aangetroffen zijn en de uitslag daarmee nogmaals bevestigd is.”