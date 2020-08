‘Eurocommissaris Hogan stapt op na schenden coronaregels’

De Eurocommissaris van Handel, Phil Hogan, gaat later op woensdag opstappen vanwege het overtreden van de coronamaatregelen tijdens een reis naar Ierland. Dat zegt zijn woordvoerder volgens persbureau Reuters. De krant The Irish Independent meldt op basis van bronnen in Brussel tevens dat Hogan zijn ontslag gaat aanbieden bij de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Hogan, die zelf Iers is, nam vorige week deel aan een diner in het Clifden Station House Hotel met tachtig leden van het Oireachtas Golf Society – een genootschap voor huidige en voormalige Ierse parlementsleden. De Ierse staatssecretaris van Landbouw, Dara Calleary, nam ook deel aan dat diner en stapte afgelopen vrijdag al op.

In Ierland is woedend gereageerd op het overtreden van maatregelen door politici, twee dagen nadat een verscherping van de maatregelen was aangekondigd. Per 18 augustus mogen in Ierland nog maar zes mensen in één ruimte zijn, van ten hoogste drie verschillende huishoudens. Het diner was georganiseerd volgens de daarvoor sinds 20 juli geldende regels, die voorschreven dat maximaal vijftig mensen in één ruimte samen mochten zijn. De 81 dinergasten waren opgedeeld over twee ruimten. Desondanks hielden de bezoekers volgens Ierse media ook niet voldoende afstand.

Phil Hogan (60) was van 2014 tot 2019 ook al Eurocommissaris, toen van Landbouw. Daarvoor bekleedde hij een aantal hoge posities binnen de Ierse regering.