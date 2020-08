Directeur Avicenna College moet terugtreden

Directeur-bestuurder Wim Littooij van het islamitische Avicenna College in Rotterdam moet per direct terugtreden. Dat heeft hij woensdag te horen gekregen van de raad van toezicht. Aanleiding zijn de bevindingen uit een deze week opgeleverd integriteitsonderzoek. Daarin staat dat de 72-jarige schoolbestuurder zich „grensoverschrijdend” en „onzuiver” heeft gedragen. Littooij heeft oneigenlijke druk uitgeoefend op leden van de medezeggenschapsraad (mr) van de school omdat zij zich kritisch opstelden. Ook „gebruikte” hij zijn personeel – dat hem in meerderheid steunt – „als pressiemiddel” in onderhandelingen over zijn contractverlenging, aldus het rapport.

Het Avicenna gold lange tijd als het voorbeeld van een geslaagde islamitische middelbare school. Toen het Ibn Ghaldoun in 2014 ten onder ging aan examenfraude, zorgde Littooij voor de doorstart als het Avicenna. Die groeide snel en behaalde eerst goede resultaten. Sinds twee jaar is de school echter verwikkeld in een interne machtsstrijd en gaat het onderwijsniveau achteruit. Littooij heeft volgens de mr en raad van toezicht teveel macht vergaard. Littooij meent dat de raden de groei van de school blokkeren. Omdat de mr niet vóór verlenging van Littooijs positie adviseerde, dreigde een impasse.

Intimidatie van leerling

Integriteitsbureau Bing legt de verantwoordelijkheid nu voornamelijk bij Littooij, die consequent denkt „het gelijk aan zijn zijde te hebben”, ondanks vonnissen van de rechter en onderwijsgeschillencommissie in zijn nadeel. Die laatste floot Littooij al vier keer terug. De rechter oordeelde recent dat Littooij ten onrechte probeerde een kritisch mr-lid te ontslaan. Uit onderzoek van NRC bleek in juni dat een zieke leerkracht alleen terug mocht komen als die uit de mr zou stappen en dat docenten een leerling intimideerden vanwege haar stemgedrag in de raad.

Littooij, ex-voorzitter van ’s lands grootste christelijke scholenkoepel, geldt als een zwaargewicht in onderwijsland. Het Avicenna-personeel kondigde recent aan te zullen staken als zijn contract niet verlengd wordt. Ook is de tijdelijk al vervangen voorzitter van de raad van toezicht geadviseerd zijn oude rol niet op te pakken. Bing verwijt hem dat hij niet eerder optrad tegen Littooij. De Onderwijsinspectie onderzoekt momenteel Avicenna’s bestuurscrisis en onderwijskwaliteit. De afgelopen jaren presteerden havo en vwo ondermaats.