Dilemma van Amsterdam

Dilemma’s worden tegenwoordig zo vaak duivels genoemd dat ik me afvraag of er ooit hemelse dilemma’s zijn geweest. Voor Ronald Koeman misschien toen hij moest kiezen: aanblijven als bondscoach van de KNVB (salaris één miljoen euro per jaar) of coach worden bij FC Barcelona (geschat salaris minimaal vijf miljoen euro). Ik kreeg niet de indruk dat hij lang geaarzeld heeft, al vond hij het wel ‘lullig’ voor de KNVB. Misschien moet dat de definitie zijn van het hemelse dilemma: het duurt zo kort dat de duivel geen kans krijgt toe te slaan.

Het nieuwste duivelse dilemma is nu op het bordje van burgemeester Halsema van Amsterdam beland doordat het aantal coronabesmettingen in de stad sterk oploopt. Zij wil minder dagjesmensen en toerisme in het centrum, maar vreest tegelijkertijd de gevolgen voor de horeca en het hotelwezen. Op z’n Koemans gezegd: ze zou die dagjesmensen en toeristen graag tegenhouden, maar ze vindt het zo lullig voor de ondernemers.

Ik vrees voor haar dat de duivel hier niet te verslaan is zonder krasse maatregelen die hem terugdrijven naar zijn hel. Wat te doen? Amsterdam heeft de meeste last van het toerisme dat zich richt op de Wallen en de coffeeshops. Vooral daar komen de Brallende Britten (en tegenwoordig ook Duitsers) op af. Een mondkapjesplicht werkt niet, zoveel is duidelijk geworden.

Wat zou erop tegen zijn om Amsterdam aan Nederland terug te geven door de Wallen en de coffeeshops alleen open te stellen voor mensen met een Nederlands paspoort? En niet alleen voor de duur van de coronacrisis, maar voor altijd. Eigen hoerenlopers en wietgebruikers eerst; ze krijgen allemaal een pasje waarvoor ze dik moeten betalen. Het klinkt een beetje PVV-achtig, maar dat maken we goed met een zeer elitaire concessie: buitenlanders mogen wél naar het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en andere culturele instellingen. Madame Tussauds? Nou vooruit.

Ja, zulke maatregelen schelen Amsterdam veel inkomsten, maar de schade die het toerisme op lange termijn in een stad aanricht is nog veel groter. Ilja Leonard Pfeijffer, en hij niet alleen, heeft daar vaak op gewezen – ook afgelopen zondag weer in Zomergasten – en ik heb nog nooit een overtuigende weerlegging gehoord.

Zal het duivelse dilemma van Amsterdam op deze manier worden aangepakt? Nee. Ik deed even aan wensdenken. Je voelt aan alles dat de economische belangen op de korte termijn te groot zijn. Amsterdam overweegt nu maatregelen tegen het massatoerisme voor de duur van de coronacrisis, maar er is weinig animo om veel verder te kijken.

De VVD wil hogere toeristenbelasting en meer handhavers en schoonmakers, de PvdA zoekt het vooral in de beperking van de vakantieverhuur, en zelfs GroenLinks heeft niet veel meer te bieden dan een rem op de groei van het aantal hotelkamers, een verbod op touringcars in het centrum en een hogere toeristenbelasting. Het klinkt aardig en het is ongetwijfeld goed bedoeld, maar hoeveel bezoekers zul je met zulke bescheiden maatregelen tegenhouden? Enkele miljoenen van de twintig miljoen die er vorig jaar kwamen?

Als de coronacrisis voorbij is, zal het massatoerisme pas echt losbarsten, uit opluchting dat we eindelijk weer in alle vrijheid kunnen doen en laten wat we willen. Het wordt meer doen dan laten.

