Verenigd Koninkrijk test vergoeding bij zelfisolatie voor lage inkomens

Britten met een laag inkomen krijgen mogelijk binnenkort een vergoeding om in zelfisolatie te gaan na positief getest te zijn op het coronavirus. In een drietal plaatsen in de buurt van de stad Manchester gaat een test van start, waarbij mensen 130 pond (145 euro) vergoeding krijgen voor tien dagen thuisisolatie, meldt persbureau Reuters. Als de test succesvol blijkt, wordt de regeling aangeboden in alle uitbraakgebieden.

Naast dat er een inkomenseis geldt, moet de ontvanger niet de mogelijkheid hebben om vanuit huis te kunnen werken om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Familieleden en andere mensen die onderdeel zijn van hetzelfde huishouden krijgen ook de mogelijkheid tot het ontvangen van een vergoeding.

Zorgminister Matt Hancock noemt de zelfisolatie van groot belang bij het voorkomen van verdere uitbraken. „De Britten hebben al veel moeten opofferen om te helpen bij het vertragen van de verspreiding van het virus.”