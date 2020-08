Concertgebouworkest benoemt nieuwe directie

Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft vandaag bekendgemaakt wie de nieuwe directie gaan vormen. Het voormalige model, met een artistiek directeur en een zakelijk directeur onder eindverantwoordelijkheid van een algemeen directeur, maakt plaats voor een gelijkwaardige driekoppige directie. Daarin wordt David Bazen, thans algemeen directeur a.i. en al sinds 1999 aan het orkest verbonden, directeur bedrijfsvoering. In de dagelijkse gang van zaken zal hij zich vooral met het interne reilen en zeilen van het orkest bezig houden.

Nieuw aangetrokken zijn twee Duitse directieleden. Dominik Winterling (1979), nu bij de Elbphilharmonie Hamburg verantwoordelijk voor alle sponsor- en fondsenwervingsactiviteiten, wordt directievoorzitter, vooral verantwoordelijk voor de externe relaties van het orkest. Ulrike Niehoff (1977), tot voor kort hoofd planning en programmering van de Wiener Symphoniker, wordt artistiek directeur. Niehoff en Winterling beginnen in het eerste kwartaal van 2021. De keuze voor twee Duitse directieleden, geworven door de Duitse headhunter Metrum, is opmerkelijk, maar volgens directeur Bazen geen teken van een streven naar een versterkte positie van het orkest in Duitsland. „Niehoff en Winterling waren met voorsprong de beste kandidaten uit een zeer brede selectie kandidaten uit Nederland en het buitenland.” Door de nieuwe structuur komt de functie van algemeen directeur bij het orkest dus te vervallen. Een nieuwe chef-dirigent wordt nog gezocht.

De nieuwe directievoorzitter Dominik Winterling. Nadine Grenningloh