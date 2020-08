Burgemeester Utrecht: vloggers riepen op tot rellen

De rellen in Utrecht eerder deze maand zijn aangejaagd door ‘vloggers’ op sociale media. Dat zei burgemeester Peter den Oudsten dinsdagavond in een ingelaste commissievergadering van de gemeenteraad, meldt RTV Utrecht. Volgens Den Oudsten heeft de aanhouding van drie vloggers „de angel uit de rellen gehaald”.

De raadscommissie kwam tijdens de vakantie bij elkaar vanwege de rellen die begonnen op 14 augustus. De politie bleek moeite te hebben de berichten op sociale media te volgen, doordat deze deels in besloten groepen stonden. In die berichten werd een plek besproken waar een uur later het geweld uitbrak. Den Oudsten heeft tegen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) gezegd dat de afgesloten groepen gemakkelijker toegankelijk moeten zijn.

Te weinig ME

Verder werd duidelijk dat de ME op de eerste avond van de rellen niet direct beschikbaar was om in te grijpen. Veel agenten waren op vakantie en op andere plaatsen in het land was het ook onrustig, waardoor er te weinig ME-leden beschikbaar waren. Uiteindelijk zijn agenten die vrij waren opgeroepen. Dat was de snelst mogelijke optie volgens wethouder Lot van Hooijdonk, die toen als vervangend burgemeester moest optreden omdat Den Oudsten op vakantie was.

De burgemeester noemde de rellende jongeren meelopers omdat ze niet eerder in aanraking zijn geweest met justitie. „Als je deze jongens in de kraag vat en ze een goed zetje in de juiste richting geeft, kan je nog heel eerbare burgers van ze maken”, aldus Den Oudsten. In totaal zijn 53 verdachten opgepakt in verband met de onlusten. Binnen de Utrechtse politie heerst na de rellen onvrede en verdeeldheid over de aanpak. Agenten zeiden eerder niet te begrijpen dat aangehouden jongeren meestal al binnen een dag weer op straat staan