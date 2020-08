Breuk met FC Barcelona – voor Lionel Messi is er geen weg meer terug

Het droomhuwelijk tussen Lionel Messi en FC Barcelona lijkt na twintig jaar te eindigen in een vechtscheiding. De 33-jarige Argentijnse ster gaat ervan uit dat hij de club gratis kan verlaten, terwijl de clubleiding zich beroept een clausule in het contract, dat afloopt op 30 juni 2021, waarin een afkoopsom van 700 miljoen euro staat. De nieuwe coach Ronald Koeman speelt noodgedwongen bij het proces de rol van boeman. Voor Messi is er geen weg meer terug. Het vertrek van de beste voetballer uit de clubhistorie is nu voer voor juristen.

De breuk tussen Messi en FC Barcelona komt niet als een totale verrassing. De voorbije jaren ontstonden er al meerdere barsten in de relatie. Het is een publiek geheim dat Messi niet meer dan een verstandshuwelijk had met voorzitter José Mariá Bartomeu. Ze wonnen ‘samen’ in 2015 nog wel de Champions League, de landstitel en de beker, maar daarna zag Messi tot zijn afgrijzen de ene na de andere sterspeler vertrekken. En voor Xavi, Iniesta, Alves, Mascherano en Neymar kwamen niet zijn gewenste vervangingen. Nieuw internationaal succes bleef uit.

De introverte Messi liet zijn onvrede de afgelopen jaren op zijn eigen wijze weten. Daarbij gebruikte hij zelden of nooit woorden. Een paar seizoenen geleden slofte hij soms op zo’n slome wijze over het veld dat vrijwel niemand kon doorgronden wat er in hem omging. Messi legde dan vervolgens iedereen het zwijgen op door met een doelpunt of een assist beslissend te zijn. Met 634 treffers in 737 wedstrijden was hij voor vriend en vijand een ongrijpbaar fenomeen.

Ontmoeting met Koeman

De kans dat Messi bij ‘Barça’ nog een vervolg aan zijn loopbaan zal geven, lijkt nihil. Hij heeft al laten weten zondag niet aanwezig te zullen zijn als Koeman voor het eerst met de selectie van FC Barcelona samenkomt. De Nederlander sprak vorige week bij zijn presentatie nog vol lof over Messi en stelde dat hij hem graag in zijn elftal zou hebben. Nog in dezelfde week kwam het tot een ontmoeting tussen de trainer en de aanvoerder. Dat bleek geen vruchtbaar gesprek.

Socios van FC Barcelona uiten buiten stadion Camp Nou hun woede over het aanstaande vertrek van Messi. Foto Nacho Doce/ Reuters

Messi had zijn vakantie in Sardinië voor het onderhoud met Koeman onderbroken. Op voorhand had hij al geen positief gevoel over de nieuwe Barça-coach. Tijdens het vertrouwelijke gesprek liet Messi weten met zijn hoofd al „meer buiten dan binnen de club” te staan, zoals via radiostation RAC1 naar buitenkwam. Vanuit het ‘kamp-Messi’ werd voorzitter Bartomeu verdacht van het lekken naar de media. Koeman was echter nog steeds hoopvol over de toekomst van Messi bij Barcelona. Die hoop vervloog toen Koeman Luís Suárez in een telefoongesprek had laten weten hem niet meer nodig te hebben.

Dat was niet alleen tegen het zere been van de Uruguayaan, maar ook tegen dat van zijn maatje Messi. Nog geen dag later stuurde de zesvoudig winnaar van de Gouden Bal met een bericht via burofax aan op zijn vertrek. Een poging van Bartomeu om met een spoedberaad alles nog te lijmen mislukte. Messi flirtte ondertussen al met de Engelse topclub Manchester City, waar zijn oude leermeester Pep Guardiola de hoofdtrainer is. In 2014 en 2016 was er al eerder contact tussen Messi en City, maar kwam het niet tot onderhandelingen.

Engeland, Frankrijk of Italië?

Het is de grote vraag of dat nu wel gaat gebeuren. Naast City zouden de Franse kampioen Paris Saint-Germain en de Italiaanse grootmacht Internazionale een optie kunnen zijn. Messi gaat er vanuit transfervrij te kunnen gaan en beroept zich daarbij op een passage in zijn contract uit 2017 waarin staat dat hij na ieder seizoen voor niets weg mag. Het bestuur van FC Barcelona bevestigt het bestaan van de clausule, maar stelt dat Messi daarvan vóór 10 juni van dit jaar gebruik had moeten maken. De voetballer is echter van mening dat het anders is komen te liggen omdat het seizoen van Barcelona door de coronacrisis pas afgelopen vrijdag eindigde met een ontluisterende 8-2 nederlaag tegen Bayern München. Een sportieve mokerslag voor Messi, die zich als nooit tevoren zo op het veld zag worden vernederd.

Voorzitter Bartomeu en zijn ‘puinruimer’ Koeman hebben het geluk dat de socios door het coronavirus nauwelijks nog een podium voor protest hebben. Zo blijven beiden voorlopig protesten van de Barcelona-fans met witte zakdoekjes vanaf de tribunes van stadion Camp Nou bespaard.

Koeman heeft zich direct geprofileerd als een harde trainer die zegt waar het op staat en niet bang is om een spits als Suárez weg te sturen. Daarmee heeft hij nu wel en passant de deur voor Messi dichtgeslagen. Het is nu aan Koeman om zo snel mogelijk een nieuwe hiërarchie in de kleedkamer te creëren als fundament voor een nieuw ‘Dream Team’, waarvan de beste speler ter wereld geen deel meer uitmaakt.