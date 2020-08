Belgische minister: politie en minister wisten van overlijden gearresteerde Slowaak

Zowel de federale politie als voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon waren in 2018 al op de hoogte van het hardhandige politie-optreden dat jaar op de luchthaven van Charleroi waarbij een verwarde Slowaakse reiziger om het leven kwam. Dat heeft de huidige minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem woensdag verklaard in het Belgisch parlement.

Minister De Crem benadrukte wel dat de minister en federale politie geen weet hadden van de beelden van datzelfde politie-optreden. De uitspraken van De Crem zijn opvallend, omdat zowel de federale politie als de woordvoerder van Jambon vorige week nog zeiden niet op de hoogte te zijn geweest van het voorval. Meerdere parlementsleden reageerden dinsdag dan ook verontwaardigd. „De minister heeft nagelaten om te doen wat hij moest doen. Hij heeft zijn incompetentie getoond. Hij vond het blijkbaar niet belangrijk genoeg”, aldus Meryame Kitir van partij SP.A.

Kamercommissie

Dinsdag kwam een speciaal bijeengeroepen Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Justitie samen om het te hebben over de zaak, die vorige week na berichtgeving in Het Laatste Nieuws aan het licht kwam. Op beelden die de krant publiceerde is te zien hoe Jozef Chovanec (38) zich verward gedraagt en vervolgens op ruwe wijze wordt aangepakt door agenten. Chovanec overleed later in het ziekenhuis.

Minister De Crem, destijds nog geen minister van Binnenlandse Zaken, moest zich dinsdag voor de commissie verdedigen, maar verklaarde niet op de hoogte te zijn geweest van het voorval. Zijn voorganger Jambon, inmiddels Vlaams minister-president, was dat volgens hem wel: „Mijn voorganger heeft in 2018 contact gehad met de Slovaakse ambassadeur waarbij het overlijden van de heer Chovanec werd besproken.”

Het kabinet van Jambon heeft aan de Vlaamse omroep VRT laten weten dat de informatie van minister De Crem „nieuw” is: „Er zijn nieuwe elementen, de informatie over dat incident hebben wij niet gekregen.” De oud-minister verklaarde zich dinsdag bereid uitleg te komen geven in de Kamer. Ook een vertegenwoordiger van de federale politie zal dan mogelijk een verklaring komen afgeven. Wat er intern gebeurde met de informatie die de federale politie en de minister over de zaak kregen, bleef dinsdag onduidelijk.

Video

De vrouw van Chovanec bracht de video vorige week naar buiten omdat ze vindt dat het onderzoek naar zijn overlijden te lang duurt. Volgens haar is de rol van de betrokken politieagenten niet voldoende onderzocht. Op de video is te zien dat Chovanec verward gedrag vertoonde in de politiecel. Hij slaat onder andere zijn hoofd tot bloedens toe tegen de muur. De agenten die daarna binnenkomen om hem in bedwang te houden, binden hem vast, slaan een deken over zijn hoofd en zitten minutenlang op hem. Een vrouwelijke agent brengt ondertussen de Hitlergroet.

Na de verspreiding van de beelden werd in België verontwaardigd gereageerd. Het leidde tot een debat over politiegeweld en de omgang met verwarde arrestanten, en over de werking van het justitiële apparaat, waar het onderzoek naar het overlijden van Chovanec nog altijd niet is afgerond. De betrokken politie-agenten werken vooralsnog allemaal nog voor de politie. De agente die een Hitlergroet bracht, werd pas na de publicatie van Het Laatste Nieuws op ‘binnendienst’ geplaatst. De nummer twee van de federale politie deed na het nieuws een tijdelijke stap opzij, de directeur van de luchthavenpolitie – die van het voorval op de hoogte was – moest zijn functie neerleggen.