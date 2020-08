Beethoven is jarig en Bach als ontbijt: vijf keer klassiek in 2020

Valery Gergiev in Rotterdam





De 25ste editie van het Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg, de thuisstad van Valery Gergiev, wordt verzet naar 16 t/m 19 september 2021. Of het festival daarna zal voortbestaan is onzeker: de subsidie is stopgezet, een petitie voor behoud gestart. Maar wie Valery Gergiev toch nu al wil horen kan 14 en 15 september terecht in de Rotterdamse Doelen voor twee concerten, één met ouvertures en dansen, één met Gergievs debuut in Mendelssohns Schotse symfonie.

Beethoven 250





In het Amsterdamse Concertgebouw (actuele capaciteit: 350 plaatsen) vinden dit najaar 330 concerten plaats; eigen programmering en aanbod van vertrouwde spelers en organisatoren. Het aanbod is groot en – eerlijk is eerlijk – veel rijker dan verwacht. Zo opent de 60-jarige en dus jubilerende ZaterdagMatinee op 5 september ‘gewoon’ met Mascagni’s weinig bekende opera Il piccolo marat en zijn ook het Concertgebouworkest en Ned. Philharmonisch Orkest te gast. Er is ook internationaal aanbod. Zo komt het Mahler Chamber Orchestra met Sir Simon Rattle, naast solisten als violiste Isabelle Faust en Yuja Wang. Ook is er een Beethoven Festival met o.a. het Hagen Quartett, Frank Peter Zimmermann, Quatuor Ebène en het Orkest van de 18de Eeuw. Een ander hoogtepunt ter gelegenheid van Beethovens 250ste geboortejaar wordt de concertmarathon door pianist Krystian Zimerman met het Concertgebouworkest op 11 oktober, voorafgegaan door losse uitvoeringen van de concerten van 7 t/m 9 oktober.

Reguliere concerten starten veelal om 19.00 of 21.15. Meer informatie: concertgebouw.nl

Festival November Music





Hedendaags repertoire met een brede blik: dat is November Music. De 28ste festivaleditie (6 t/m 15 november) biedt ruim tachtig concerten, reikend van gecomponeerde muziek en geluidskunst tot impro en avontuurlijke pop en jazz. November Music zet een spot op de bloeiende Nederlandse muziekscene met tien compositie-opdrachten aan o.a. Richard Rijnvos en de Koreaans-Nederlandse componist Seung-Won Oh, die het Bosch Requiem schrijft. Daarnaast is de wereldberoemde Finse Kaija Saariaho componist in focus en het New European Ensemble is het ensemble in residence. Andere hoogtepunten zijn concerten van Musikfabrik en jazzpianist Brad Mehldau. De legendarische minimal-grondlegger Terry Riley is te gast in een duoconcert met zoon Gyan Riley. 6 t/m 15 nov, diverse locaties in Den Bosch.

De tranen van Petrus





Isolement is een thema van alle tijden. Het Nederlands Kamerkoor toert in november onder leiding van chef Peter Dijkstra door het land met een semi-geënsceneerde uitvoering van de Lagrime di San Pietro van componist Orlando di Lasso. Marijn Rademaker, voormalig eerste solist van Het Nationaal Ballet, danst de rol van Petrus, die na zijn verloochening van Jezus geïsoleerd raakt van de rest van de wereld. Met elementen als spatschermen en afscheidingen tussen de zangers wordt de isolatie van Petrus actueel gemaakt. De wanhoop en eenzaamheid komen tot leven op het podium in een co-regie van Tido Visser en Nanine Linning.

Tournee van 29 okt t/m 29 nov. Meer inforamtie: nederlandskamerkoor.nl

Cello Biënnale





Van 22 tot en met 31 oktober komt de internationale cellotop naar Amsterdam voor de achtste Cello Biënnale. Tien dagen levende muziek met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, concerten en muziektheater. Van ’s morgens vroeg Bach&Breakfast tot ’s avonds laat CELLOFEST. Geliefde klassiekers naast de nieuwste muziek, jazz, pop. Er komen musici, ensembles en orkesten uit meer dan 20 landen, onder wie Sol Gabetta, Quirine Viersen, Jean-Guihen Queyras, Nicolas Altstaedt, Matt Haimovitz, Giovanni Sollima, Kian Soltani, Ella van Poucke, Edgar Moreau en Pieter Wispelwey. Op deze Biënnale is ook een grote rol weggelegd voor de nieuwe generatie.

Kaartverkoop vanaf 27 aug via cellobiennale.nl