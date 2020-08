AZ na verlenging voorbij Viktoria Plzen

AZ heeft zich verzekerd van Europees voetbal in het komende seizoen. In een leeg AFAS-stadion werd er met 3-1 afgerekend met het Tsjechische Viktoria Plzen. Makkelijk ging dat niet: tot diep in de blessuretijd keken de Alkmaarders tegen een 0-1 achterstand aan.

De nummer twee van afgelopen seizoen kwam moeizaam op gang tegen de nummer twee van Tsjechië. De wind en de regen leken invloed te hebben op het spel en zonder echte hoogtepunten gingen de twee teams rusten. In de tweede helft kwam AZ feller uit de startblokken, met een kans voor Dani de Wit binnen twee minuten. Twaalf minuten voor het einde kwam Viktoria Plzen uit het niets op voorsprong na een afstandsschot van David Limbersky en leek het Europees seizoen voor AZ snel voorbij te zijn.

Een penalty in de slotseconden van de reguliere speeltijd werd benut door aanvoerder Teun Koopmeiners en zorgde ervoor dat de twee ploegen gingen verlengen. AZ ging sterker spelen en met twee doelpunten van IJslander Albert Gudmundsson werd de wedstrijd definitief beslist.

Op 31 augustus hoort AZ wie ze treffen in de derde voorronde van de Champions League. De mogelijke tegenstanders zijn Benfica, AA Gent en Dinamo Kiev. Als AZ wint moet het nog de play-offs spelen om een plek in de groepsfase van het miljoenenbal. Bij verlies is de club dit seizoen actief in de Europa League.