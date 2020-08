Aantal autobranden in zes jaar met 64 procent gestegen

Het aantal autobranden is in zes jaar tijd met 64 procent gestegen. Sinds 2014 neemt het aantal autobranden ieder jaar toe, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Verbond voor Verzekeraars. Vorig jaar registreerden verzekeraars een recordaantal van 4.941 autobranden.

Ten opzichte van 2018, toen 4.399 autobranden werden geregistreerd, gaat het om een stijging van 12 procent. Het daadwerkelijke aantal autobranden ligt waarschijnlijk hoger omdat leasewagens en WA-verzekerde auto’s niet zijn meegerekend.

Een eenduidige verklaring kan het Verbond van Verzekeraars niet geven voor de sterke stijging. Ook de landelijke politie zegt tegen NRC geen verklaring te hebben. Jaarlijks leveren de autobranden de verzekeraars een schadepost op van zo’n 50 miljoen euro.

In de jaren 2016 tot en met 2019 claimden inwoners van Rotterdam de meeste autobranden: 573, gevolgd door Den Haag met 541, Amsterdam met 533 en Utrecht met 448 claims. Per provincie worden in Noord-Brabant en Zuid-Holland ieder jaar de meeste autobranden geregistreerd.

Zorgelijk

Volgens een woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars zijn brandstichting en vandalisme veelvoorkomende oorzaken. „Het gebeurt soms uit verveling, maar je hebt ook pyromanen. Zo zie je dat een autobrand in een dorp vaak gevolgd wordt door andere autobranden. Daarnaast gebruiken criminelen het om hun sporen uit te wissen en zijn er mensen die de verzekeraar proberen op te lichten.”

De verzekeraars vinden de stijgende trend zorgelijk. Een autobrand in een woonwijk heeft een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners, aldus de woordvoerder. „Zulke branden kunnen overslaan naar woonhuizen of andere auto’s. Dan zijn de gevolgen niet te overzien.”

Het verbond adviseert eigenaren om hun auto’s zoveel mogelijk op een zo zichtbaar mogelijke plaats te parkeren, bijvoorbeeld bij een lantaarnpaal of buitenlamp.