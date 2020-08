Zelfs de burgemeester van Sassnitz moet nu vrezen voor Amerikaanse sancties

Het gebeurt niet elke dag dat burgemeester Frank Kracht van het Duitse stadje Sassnitz post van Amerikaanse senatoren krijgt. Deze maand gebeurde dat wel en de inhoud was allerminst plezierig.

De Republikeinse senatoren Ted Cruz, Tom Cotton en Ron Johnson dreigen in hun schrijven met „verpletterende economische en juridische sancties” voor de Noord-Duitse haven Mukran Port. De haven in Sassnitz moet wat de partijgenoten van president Donald Trump betreft geen schepen meer toelaten die betrokken zijn bij de voltooiing van Nord Stream 2. Gebeurt dat wel dan zou de partijloze Kracht volgens de brief „het financiële overleven” van de haven onmogelijk maken. Ook zal hem de toegang tot de VS worden onthouden, waardoor hij partnergemeente Port Michigan niet meer kan bezoeken.

De pijpleiding Nord Stream 2, die jaarlijks 55 miljard kuub gas van Rusland naar Duitsland moet transporteren, is bijna klaar. Maar nu alleen nog de laatste 200 van de 1.200 kilometer moeten worden aangelegd, schuwen de VS geen middel om de druk op te voeren. Zij vinden dat Duitsland door de tweede pijpleiding – de eerste leiding functioneert al sinds 2011 – veel te afhankelijk wordt van Russisch gas. Ook de positie van Oekraïne, van oudsher doorvoerland voor Russisch gas, kan tot ergernis van de VS in het gedrang komen.

Niet alleen burgemeester Kracht van het negenduizend burgers tellende Sassnitz was verbaasd over het dreigement. Premier Manuela Schwesig van de Noord-Duitse staat Mecklenburg-Vorpommern riep afgelopen week zelfs op de Amerikaanse druk te vergelden. „Als we dit toestaan, gaat het van kwaad tot erger. Wie kan ons garanderen dat volgende keer wordt voorgeschreven in welke auto’s we moeten rijden? Dit is compleet onacceptabel”, zei Schwesig tegen WirtschaftsWoche.

Amerikaans gas

De brief van de senatoren staat niet op zichzelf. Eind vorig jaar dreigden de VS al met sancties voor bedrijven die meewerken aan het grote project. Die ondernemingen moesten vrezen dat hun bezittingen in de VS zouden worden bevroren en dat hun personeel Amerika niet meer zou inkomen. Dat was toen aanleiding voor het Nederlands-Zwitserse bedrijf Allseas om de werkzaamheden neer te leggen. Het installatieschip, dat speciaal voor Nord Stream 2 was gebouwd, heeft 2,5 miljard euro gekost. Los van de geopolitieke argumenten speelt volgens critici ook mee dat de VS zelf zoveel mogelijk vloeibaar gas (LNG) naar Europa willen exporteren.

Van wijken wil premier Schwesig van de noordelijke deelstaat in elk geval niet weten. Volgens haar, en daarin weet ze zich gesteund door de bondsregering, is het gas dat via Nord Stream 2 naar Duitsland komt noodzakelijk om de overgang naar hernieuwbare energie mogelijk te maken. Het Russische aardgas maakt een overgangsfase mogelijk nu Duitsland geleidelijk afscheid neemt van zijn kolen- en kerncentrales. „We moeten een duidelijk signaal geven dat Duitsland en Europa dergelijke chantage niet toestaan”, zei de SPD-politica.

Het harder wordende sanctiebeleid uit Washington wordt in de EU breed veroordeeld

Vorige week werd duidelijk dat ook binnen de Europese Unie het harder wordende sanctiebeleid uit Washington breed wordt veroordeeld. Eerder deze maand, bevestigde een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag, was er via een video call contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. In dat gesprek heeft een EU-delegatie laten weten namens 24 van de 27 lidstaten „ernstig bezorgd” te zijn over de Amerikaanse dreiging. De voorgespiegelde sancties worden volgens een EU-notitie – ingezien door Die Welt – gezien als „een schending van het internationale recht”.

De ontwikkelingen rond Nord Stream 2 hebben niet alleen gevolgen voor Duitsland. In 2022 komt er een einde aan de Groningse gaswinning en zal Nederland, nu al een afnemer van Russisch gas, eerder meer dan minder gas van Gazprom afnemen. Het Russische bedrijf rondt de pijpleiding nu zo snel mogelijk zelfstandig af.

Ook Shell is betrokken bij Nord Stream 2. Samen met vier andere westerse bedrijven heeft het een financieel belang van 50 procent in het gasproject dat in totaal voor 9,5 miljard euro in de boeken staat. In een reactie zegt een woordvoerder dat het concern zorgvuldig bekijkt welke implicaties het aangescherpte Amerikaanse beleid heeft voor „Shell in zijn beperkte rol als financier van Nord Stream 2”.

