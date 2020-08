Zeker elf mensen omgekomen door instorten flatgebouw India

Zeker elf mensen zijn om het leven gekomen toen maandagavond een flat in het westen van India instortte. Tientallen mensen kwamen onder de puinhopen terecht. Reddingswerkers en familie en vrienden van de slachtoffers zoeken nog naar zo’n zestig vermisten, meldt persbureau AFP dinsdag.

Het gebouw stortte maandagavond rond 19.00 uur lokale tijd in door nog onbekende oorzaak. Drie reddingsteams met speurhonden hebben de hele nacht doorgewerkt op zoek naar overlevenden. Een vierjarig kind kon levend uit het puin worden gered. Er woonden ongeveer tweehonderd mensen in de 47 woningen van het appartementencomplex in Mahad, zo’n 150 kilometer ten zuiden van miljoenenstad Mumbai.

Het is onduidelijk naar hoeveel mensen er nog precies wordt gezocht, zei een woordvoerder van de politie tegen AFP. Waarschijnlijk was een groot deel van de bewoners van de flat niet thuis. Vanwege de lockdown door de coronapandemie verbleven ze bij hun familie buiten de stad.

Het instorten van gebouwen komt vaker voor in India tijdens het moessonseizoen, dat loopt van juni tot september. Vanwege de hevige regenval verzwakken dan de fundamenten van gebouwen.

