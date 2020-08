Wisconsin zet nationale garde in om onrust na neerschieten zwarte man

De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin heeft de nationale garde ingeroepen om de orde te handhaven in de stad Kenosha, een nieuw brandpunt bij de antiracismeprotesten in de Verenigde Staten nadat de politie er zondag een zwarte man in de rug schoot. Dat meldt AP.

Gouverneur Tony Evers van Wisconsin, een Democraat, liet weten dat 125 leden van de nationale garde voor zonsondergang in Kenosha zouden zijn om „infrastructuur te bewaken en ervoor te zorgen dat brandweerlieden en andere betrokkenen worden beveiligd”. Ook kondigden de plaatselijke autoriteiten een avondklok af na 20:00 uur.

De maatregelen volgen op felle protesten in de stad van ongeveer 100.000 inwoners, waarbij betogers auto’s in brand zetten, ramen insloegen en botsten met leden van de oproerpolitie, uit woede over de beschieting van de 29-jarige Jacob Blake. Hij is zondagavond ernstig gewond opgenomen in het ziekenhuis nadat hij was beschoten terwijl hij in zijn auto leunde, schijnbaar van achteren. Zijn drie kinderen zaten op de achterbank. De confrontatie is vastgelegd op videobeelden die op grote schaal zijn verspreid via sociale media.

Spanningen in Kenosha liepen maandag op nadat een persconferentie van burgemeester John Antarmian, die buiten zou worden gehouden, naar binnen werd verplaatst. Honderden demonstranten bestormden het gemeentelijke gebouw en trokken een deur van de scharnieren. De politie zette pepperspray in om de menigte terug te dringen.

Huiselijke ruzie



De toedracht van het incident met Blake is nog onduidelijk. De politie zegt te zijn gebeld over een huiselijke ruzie, maar gaf geen verdere details. De politie heeft niet gezegd of Blake gewapend was of waarom agenten het vuur openden. De getuige die het incident filmde, de 22-jarige Raysean White, zegt dat Blake verwikkeld was in een handgemeen met de drie agenten en dat hij hen hoorde roepen „Laat het mes los!” voordat er werd geschoten. Hij zegt dat hij geen mes in de handen van Blake heeft gezien.

Volgens gouverneur Evers is er geen informatie waaruit blijkt dat Blake een mes of ander wapen zou hebben gehad, maar dat de zaak nog wordt onderzocht door Justitie in Wisconsin. Evers veroordeelde het geweld, en zei dat hoewel niet alle details bekend zijn, „wat we zeker weten is dat hij niet de eerste zwarte man of persoon is die zonder pardon is neergeschoten of gedood door individuen bij de rechtshandhaving in onze staat en in ons land.”

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden riep op tot „een onmiddellijk, volledig en transparant onderzoek”. Drie maanden geleden leidde de dood van George Floyd, een ongewapende zwarte man, door politiegeweld in Minneapolis tot grootschalige antiracismeprotesten in de Verenigde Staten en daarbuiten.