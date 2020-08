VN: zeker nog tienduizend IS-strijders in Irak en Syrië

In Irak en Syrië zijn naar schatting nog zeker tienduizend strijders van Islamitische Staat actief. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Terrorismebestrijding Verenigde Naties. Sinds het begin van het jaar zien de VN een „significante toename” van aanvallen door IS-strijders in de twee landen in vergelijking met 2019, zei het hoofd van de afdeling Terrorismebestrijding Vladimir Voronkov maandag.

Een deel van de strijders van de terreurbeweging heeft zich volgens de VN in kleine groepen georganiseerd. Ze hebben hun heil gezocht en gevonden in het Zagrosgebergte in het noorden van Irak en in meerdere Syrische steden, waaronder Homs en Daraa. Ook zouden ze de grens tussen Syrië en Irak vrijelijk kunnen oversteken. IS zou in deze landen „steeds zelfverzekerder en publiekelijker opereren”, aldus Voronkov. Hij maakte niet bekend hoeveel aanvallen de terreurbeweging dit jaar in de twee landen heeft uitgevoerd.

Nieuwe leider

Eerder werd gevreesd dat maatregelen tegen het coronavirus ertoe leidden dat IS terrein kon winnen in het Midden-Oosten. Door ordetroepen in te zetten om lockdowns te handhaven in de grote steden in Irak, zouden strijders van de terreurbeweging toenemend vrij spel krijgen op het platteland. Het is onzeker of dat daadwerkelijk het geval is, zei Voronkov. Ook is het onbekend of de nieuwe leider van IS een nieuwe strategie heeft ingezet. In januari werd bekend dat Amir Mohammed al-Salbi de in oktober gedode Al-Baghdadi heeft opgevolgd als leider van de terreurbeweging.

