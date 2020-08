Verdachte van moord op Bas van Wijk blijft langer vast

De verdachte van de moord op Bas van Wijk blijft negentig dagen langer in voorarrest. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank maandag besloten, meldt het Openbaar Ministerie in een persbericht. De verdachte is een 20-jarige man uit Hoofddorp, zo maakt het OM nu ook bekend.

Van Wijk (24) werd ruim twee weken geleden doodgeschoten op een volle zwemsteiger aan de Nieuwe Meer in Amsterdam. De verdachte heeft inmiddels bekend dat hij op Van Wijk geschoten heeft.

Voorafgaand aan de dodelijke schietpartij was er volgens het OM sprake van „irritatie” tussen twee groepen recreanten. „Bij de groep waar Bas van Wijk toe behoorde, leefde het gevoel dat er naar hen gekeken werd door personen uit de groep waar de verdachte deel van zou uitmaken” aldus het OM. „Daarbij was het vermoeden bij de groep van Bas van Wijk dat het om een horloge zou gaan van iemand uit hun groep.”

Het horloge is inmiddels gevonden, op aanwijzing van de verdachte, evenals een vuurwapen. Om vast te stellen of dit ook het wapen is waarmee Van Wijk om het leven werd gebracht, gaat de politie een schietproef houden.

De verdachte werd enkele dagen na de schietpartij gearresteerd. Drie medeverdachten zijn inmiddels vrijgelaten, ze bevestigden hun advocaten maandag. Volgens de rechtbank is onvoldoende bewijs dat zij betrokken waren bij de schietpartij en handelde de dader op eigen houtje.