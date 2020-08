Vakantie in eigen land? Dat merken ze ook bij het camperplatform

Het plan was om dit jaar met het hele gezin in een camper door Australië te reizen, zoals ze eerder ook al eens hadden gedaan in Nieuw-Zeeland. Maar ja – en daar is die platgetreden zin weer – toen kwam corona. Dus is Marit Vermeij (34) op dit moment op weg naar een dorpje bij Almelo. Haar vriend Paul rijdt („maar ik kan hem ook besturen hoor”). Hun acht maanden oude dochter Noëlle slaapt achterin de camper en Senna, van drie, zo goed als.

Ze zijn net vertrokken uit Dwingeloo, een onverwacht groot succes. „In Drenthe komen we normaal niet zo veel. Maar de natuur is supermooi. En de mensen zijn vriendelijk.”

Vermeij speelde de afgelopen tijd met het idee om zelf een camper te kopen, maar toen hoorde ze van haar schoonmoeder dat je ook campers kunt huren van particulieren. Daarom huurde ze via de website Goboony het zeven-meter-lange busje waar ze nu mee op pad zijn.

Goboony werd vijf jaar geleden medeopgericht door camperenthousiasteling Mark de Vos, die hoorde dat campers gemiddeld maar 4,5 week per jaar op de weg te vinden zijn. En dan te bedenken dat een beetje camper zo 80.000 tot 100.000 euro kost.

In die tijd werd Airbnb steeds populairder en zo ontstond het idee voor een soortgelijk platform voor campers.

Nu, vanwege corona, gaat het beter dan ooit met Goboony. „Dit jaar is echt een game changer”, zegt De Vos. „Dit kun je niet plannen, dit kun je niet bedenken.”

Daar leek het een half jaartje geleden overigens nog helemaal niet op. „De eerste week in maart stopten niet alleen alle boekingen, toen kwamen ook de annuleringen.” Duizenden in totaal, die allemaal handmatig verwerkt moesten worden. Annuleringen waren voorheen „een dingetje” dat niet zo vaak voorkwam, zegt De Vos. „Dus het stond niet hoog op de lijst om te automatiseren.”

Coronabestendig reizen

Midden in die annuleringsregen zouden er drie nieuwe mensen beginnen bij Goboony. „Eerst dachten we: hoe gaan we dat doen? We kunnen die mensen helemaal niet aannemen.” Door de NOW-regeling, de loonsubsidie die de overheid optuigde, lukte het toch. „Twee maanden later waren we daar heel blij mee.”

Want zo rond mei begon het tij te keren. Toen het coronaregime wat losser werd, begonnen de reserveringen juist snel op te lopen. Volgens De Vos omdat reizen met een camper coronabestendig is. Zelf ging hij in het voorjaar ook met de camper weg. „In de meivakantie zijn we met het gezin naar Friesland gegaan. Kijk, normaal gebruik ik het sanitair van de camping. Maar nu voelde ik me als god in Frankrijk met mijn eigen douche en toilet.”

Dit jaar, tot en met juli, is het aantal boekingen al dubbel zo hoog als vorig jaar, zegt De Vos. In 2019 zette Goboony volgens hem 7,5 miljoen euro om met 30.000 mensen op pad, dit jaar is het 12 miljoen euro met 60.000 reizigers (winst wordt er nog niet gemaakt). Die boekingen komen niet alleen uit Nederland. Het bedrijf zit ook in België, Italië en Engeland.

Volgend jaar wil Goboony, waar nu achttien mensen werken, versneld uitbreiden naar zeker twee andere landen. Welke wil De Vos niet zeggen. „We moeten eerst een aanvalsplan maken. In veel andere landen zitten al platformen.” Want Goboony is zeker niet de enige ‘camper-Airbnb’ die er is. Alleen al in Nederland valt genoeg te kiezen. Zoals het eveneens Nederlandse Camptoo, dat ook caravans verhuurt. Ook buitenlandse bedrijven wagen zich op de Nederlandse markt. Het Portugese IndieCampers en het Duitse PaulCamper bijvoorbeeld.

Over deze serie Maandenlang lag het toerisme vrijwel stil door de uitbraak van Covid-19. Annuleringen voerden de boventoon, tot Nederland weer openging. Welke toeristen zijn toegestroomd? Hoe raar is 2020 voor toerisme-ondernemers in Nederland? Wat beleefden zij deze zomer? Tegen het einde van het vakantieseizoen zoekt NRC ze op.

Eerste keer

Bij Goboony zagen ze de afgelopen periode veel boekingen van mensen die de site voor het eerst gebruikten, zoals Marit Vermeij, die alleen camperervaring had in verre buitenlanden. „Het inspireert me wel om vaker in Nederland op vakantie te gaan.”

En zelfs van mensen die überhaupt nog nooit in een camper hebben gereden. Zoals Britt Bol (47), die net terug is van een tourtje door het zuiden van Nederland met haar 78-jarige moeder.

Om eerlijk te zijn zag Bol zo’n vakantie in een camper niet zo zitten. Ze deed het alleen om haar moeder te plezieren, die vanwege gezondheidsredenen nu niet terug kan naar haar woonplaats op Gran Canaria. De opstap van de camper viel wat tegen – „ik moest haar er de eerste dagen echt in tillen” – maar voor de rest vond haar moeder het „he-le-maal geweldig”.

Ik was echt helemaal ‘holadijee’, tot ik de eerste keer zo’n chemisch toilet moest legen Britt Bol tourde in een camper door Zuid-Nederland

Bol, die de afgelopen jaren op vakantie ging naar Zuid-Afrika, Canada en de Verenigde Staten, was zelf trouwens ook enthousiast. „Het boeken was heel simpel en zo’n camper is echt een huis op wielen, zo ruim.” En toen een ruitenwisser vrijwel meteen na de overdracht stuk bleek te zijn, reageerde de verhuurder geschrokken en behulpzaam, zegt ze.

Nou, vooruit, één ding viel wel tegen. „Ik was echt helemaal ‘holadijee’, tot ik de eerste keer zo’n chemisch toilet moest legen.” Het reservoir bleek op dat moment al „een soort van overstroomd”, zegt Bol. „Hij trok al niet meer goed door. Ja, wist ík veel. Gelukkig heeft mijn moeder een rollator, daarop heb ik dat ding naar de stortbak gereden.”