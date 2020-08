Tories zijn boos: de BBC doet ‘Rule Britannia!’ deels in de ban

De BBC zet de mogelijke verspreiding van virusdeeltjes in als tactiek om niet in een cultuurstrijd gezogen te worden. Die tactiek lijkt maar matig te werken. Op de Last Night of The Proms, het jaarlijkse slotstuk van de reeks nazomerconcerten in Londen, worden dit jaar enkele patriottische liederen gespeeld door het orkest, maar niet gezongen.

In de akoestisch matige Royal Albert Hall zullen de woorden van het Rule, Britannia! niet galmen. Geen Britannia rules the waves en geen Britons never, never, never shall be slaves. Volgens de BBC, die de concerten organiseert, is het in dit jaar „aangrijpend en inclusief” om de liederen zonder tekst te brengen. Er zal namelijk ook geen publiek in de Royal Albert Hall zitten. Met een beperkte muzikale bezetting en geen live-publiek met wuivende vlaggetjes zal de Proms een concert verzorgen dat de „sfeer van deze unieke tijden vat, aldus de Britse omroep.

Afgelopen weekend meldde The Sunday Times zelfs dat enkele liederen geschrapt zouden worden omdat ze te veel het racistische en koloniale Britse verleden ophemelen. Het compromis, blijkt nu, is dat ze zonder tekst worden vertolkt.

In Land of Hope and Glory bijvoorbeeld, geschreven aan het begin van de twintigste eeuw op muziek van Edward William Elgar, wordt het imperialisme bejubeld. Wider still and wider shall thy bounds be set, zo klinkt het.

Volgens The Sunday Times is de 35-jarige Finse dirigent Dalia Stasevska, die de laatste avond van de Proms leidt, een aanhanger van de Black Lives Matter-beweging en wil ze het belangrijke moment aangrijpen om culturele verandering door te voeren in het Verenigd Koninkrijk.

‘Geschiedenis niet uitwissen’

De Conservatieven zijn, ondanks het gevonden compromis, boos op de BBC. Oliver Dowden, Minister voor Cultuur en Media, waarschuwde de publieke omroep om „de geschiedenis niet uit te wissen”. Tory Michael Fabricant, Lagerhuislid en prominent Brexiteer, vindt in The Daily Telegraph dat de BBC juist trots moet zijn op de liederen. „Ik ben verdrietig. Rule, Britannia, de finale van een prachtige opera, herinnert aan de Britse vrijheden in het licht van de Napoleontische tirannie”, zei Fabricant.

Lees ook: BBC als nationale boksbal in gepolariseerd Verenigd Koninkrijk

De Britse regeringspartij heeft al langer de pijlen gericht op de publieke omroep. Het financieringsmodel, gebaseerd op het verplichte kijkgeld dat Britten betalen, moet wellicht anders. En de journalistieke toon is volgens premier Johnson en de zijnen te negatief over de gevolgen van de Brexit.

Niet alle klassieke nummers van The Last Night of the Proms zullen zonder begeleiding van een koor plaatsvinden. De klassieke en onomstreden hymne Jerusalem, een gedicht van William Blake tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1916 op muziek gezet door Hubert Parry, zal gewoon gezongen worden.

I will not cease from mental fight,

Nor shall my sword sleep in my hand

Til we have built Jerusalem

In England's green and pleasant land, zal dus klinken. Net als het volkslied. Ook het God Save the Queen is dus vooralsnog onaantastbaar.