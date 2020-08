Tien dagen celstraf voor twee prominente oppositieleden Wit-Rusland

De twee prominente leden van de Wit-Russische oppositie die maandag zijn gearresteerd, moeten tien dagen de cel in. Tot dat oordeel kwam de rechtbank dinsdag, meldt persbureau Reuters. Sergei Dylevsky is schuldig bevonden aan het negeren van een bevel van de autoriteiten. Waarvoor Olga Kovalkova is veroordeeld, is niet bekendgemaakt.

Dylevsky was de leider van de stakingen in een grote fabriek in de Wit-Russische hoofdstad Minsk en hielp mee met het organiseren van protesten tegen president Aleksandr Loekasjenko. Kovalkova wordt gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die zelf in ballingschap in Litouwen zit.

Ook vanuit Litouwen laat de oppositieleider van zich horen. Zo tekende ze bezwaar aan tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen, dat dinsdag door de hoogste rechter in het land is afgewezen. Ook richtte Tichanovskaja een ‘coördinatieraad’ op die moet helpen bij een „vreedzame overdracht van de macht”. Dylevsky en Kovalkova zijn beiden lid van de raad, die volgens de Wit-Russische justitie de nationale veiligheid van Wit-Rusland ondermijnt.

Met de veroordeling van Dylevsky en Kovalkova neemt het aantal oppositieleden dat in de gevangenis of in ballingschap zit verder toe. Toch blijven de protesten tegen president Loekasjenko aanhouden. Al drie weken gaan inwoners van Wit-Rusland dagelijks de straat op om het aftreden van de autoritaire president te eisen.

