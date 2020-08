Ik ging tanken en schrok omdat de benzine weer een paar cent duurder was geworden. Tegenover mij stond een vrouw te tanken die vriendelijk naar mij glimlachte. „Wat is die benzine toch weer duur geworden, hè?” zei ik tegen haar. Ze keek me verbaasd aan en zei: „Daar heb ik geen last van, hoor. Ik tank áltijd voor 25 euro.”

