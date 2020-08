Selfiestick als laatste strohalm in de hoop op een menselijk bestaan

Terwijl Eva Jinek maandagavond om even over tienen een oprechte poging deed haar kijkers weg te jagen door tien minuten wezenloos te babbelen met de hoofdredacteur van Privé over een koninklijk vakantiekiekje, werd het toerisme op NPO2 vanuit een breder perspectief belicht.

‘Follow me and you will survive’ stond er op de rug van een gids die een busje ramptoeristen naar Tsjernobyl bracht. De gasten drentelden door het spookstadje Pripjat, de ene groep in witte pakken, de andere gewoon in burger. Met hun stralingsmeters mochten ze ontdekken hoe de waarden stegen naarmate ze dichter bij een zacht roestend reuzenrad kwamen. Het was een gehannes, omdat voor de foto behalve de geigerteller ook een telefoon bij het metaal gehouden moest worden.

De selfies van de vakantiegangers op de rampplek zijn een dankbaar symbool voor de verwording van het toerisme, maar kijkend naar de documentaire Once the dust settles (VPRO) kon ik me maandagavond niet helemaal afsluiten voor de fascinatie die uitging van het twintigste-eeuwse Pompeï dat Tsjernobyl is geworden: het steen en staal dat roerloos achterbleef toen de mens plotseling verdween. Het verlaten landschap verwijst óók naar de wetenschap dat de mens inmiddels de natuur niet meer nodig heeft om rampen van bijbelse proporties te veroorzaken. We kunnen het inmiddels helemaal zelf.

Niet dat Once the dust settles een aanklacht tegen toerisme of menselijke zelfdestructie is. Regisseur John Appel (Zij gelooft in mij) maakte vooral mooie, onthaaste portretten van mensen uit drie landen die hun leven weer oppakten nadat hun woonplaats door een ramp was getroffen.

Zoals Aleksej Breus, die in de kerncentrale werkte ten tijde van de ramp. Hij laat het oude commandocentrum zien, dat oogt als het vergeten decor van een oude ruimtefilm. „We dachten dat het eersteklas technologie was.” Kijk, met deze knop stelde hij de laatste reservepomp in werking – dacht hij, maar alles was al stuk. De meeste van zijn collega’s stierven, Aleksej zelf overleefde de ramp ternauwernood. Zijn hoofd en handen waren rood verbrand, onder zijn kleren was zijn huid bruin als een goed gebakken biefstuk.

In het Syrische Aleppo gaan kinderen op de foto met manshoge letters die tussen de ruïnes zijn geplaatst. Aan herstel na de bombardementen lijkt nog niet veel gedaan; wel is er een groot aantal portretten van president Assad op de afbrokkelende muren geplakt. Een leraar Engels schiet vol als hij uitlegt dat zijn zoontje de zee nog nooit heeft gezien. Naar het dorp waar hun familie woont, kunnen ze niet door de aanwezigheid van gewelddadige bendes. „Maar papa”, had het zoontje gezegd, „jij kunt ze toch doodmaken? Jij bent toch heel sterk?” Tja, wat zeg je daarop?

„We dachten dat de oorlog een week zou duren, of hooguit twee maanden”, vertelt Gina Zobian, die zeventien jaar toeristen door Aleppo leidde. Ze woont samen met haar stoïcijnse moeder – „angst heeft geen zin, je sterft wanneer het je tijd is” – die er niet over piekert haar gehavende stad te verlaten. Gina voelt zich vooral verloren in de geïsoleerde stad.

Inmiddels melden zich mondjesmaat weer buitenlanders om de oude stad te zien. Zobian gidst hen door iets wat niet meer bestaat. „U zult overal sporen van vernietiging zien. Wat ik u ga laten zien zijn de overblijfselen van ruïnes.” Even daarvoor heeft ze gezegd: „U bent mijn eerste groep na acht jaar oorlog. U heeft mij mijn leven teruggegeven.” Daar was de selfiestick ineens de laatste strohalm in de hoop op een normaal menselijk bestaan.