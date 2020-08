Schoenen waar je een moord voor pleegt

Eind 1984 kwam de Air Jordan op de markt, de basketbalschoen die volgens de documentaire One Man and His Shoes alles veranderde. Dat kwam vooral door de briljante marketing waarvoor Nike de toen nog onbekende basketballer Michael Jordan als boegbeeld koos. De eerste Air Jordan werd gelanceerd toen Jordan net bij de Chicago Bulls zat. Nike onderschatte toen nog de impact die hun peperdure sportschoen zou hebben.

De documentaire vertelt het verhaal van de Air Jordan aan de hand van interviews met zowel mensen die indertijd bij Nike werkten als hedendaagse duiders van de schoen. Na een uur maakt de viering van het kapitalisme en het bejubelen van de marketing, met onder meer legendarische spotjes met filmregisseur Spike Lee, plaats voor de schaduwzijde hiervan. Want er worden nog steeds mensen vermoord om een paar van die Air Jordans, waar Nike en Jordan miljarden aan verdienen.

Dat komt door de schaarste én de hype die Nike welbewust creëert als er weer eens een nieuw paar in gelimiteerde, dus extra begerenswaardige oplage op de markt komt. Zo wordt One Man and His Shoes een beetje een schizofrene documentaire die alleen in Nederland in de bioscoop draait. Waarom eigenlijk? Hij kan prima op televisie.

Documentaire One Man and His Shoes Regie: Yemi Bamiro. In: 18 bioscopen ●●●●●

