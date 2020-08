Podiumkunstenaars schrijven massaal een brandbrief aan de cultuurminister

„Stop de kaalslag in de podiumkunsten. Laat gezelschappen doen waar ze goed in zijn: aanbod maken voor podia en festivals, mensen in het hele land samenbrengen via de kunst, via verbeelding en creativiteit waarde toevoegen aan onze samenleving. Juist nu.” Deze noodkreet is te lezen in een brandbrief aan cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) en aan de leden van de Tweede Kamer die door ruim duizend makers is ondertekend namens de sector podiumkunsten. Ze vragen in de brief om 15,8 miljoen euro toe te voegen aan het budget van het Fonds Podiumkunsten (FPK). Het is de enige manier om instellingen die een positieve beoordeling kregen in het advies Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS) en van de toekenningen van het FPK daadwerkelijk financieel te ondersteunen.

„Een ongekende kaalslag waar de sector en de Tweede Kamer al eerder voor waarschuwden. Al tien jaar lang zitten podiumkunstenaars en -producenten in de hoek waar de klappen vallen: eerdere bezuinigingen leidden o.a. tot structurele onderbetaling in de sector.” In de zomer van 2019 werd al besloten dat het FPK het met 8,6 miljoen minder moest doen. Die 8,6 miljoen werd overgeheveld naar cultuurvormen als urban arts, ontwerpen en festivals, die eigentijdser zouden zijn en zouden worden verstrekt via de BIS.

9 miljoen

De bezuiniging bij de podiumkunsten leidde er op 3 augustus toe dat van de 149 aanvragen die door het FPK positief werden beoordeeld er maar 78 aanvragen daadwerkelijk konden worden gehonoreerd. Van de 21 miljoen die er beschikbaar was, kregen 71 instellingen niets, terwijl ze wel positief waren beoordeeld.

Het gevolg was dat tientallen instellingen hun subsidie kwijtraakten, waaronder Maatschappij Discordia, Dood Paard en Suburbia en muziekgezelschappen als de Instant Composers Pool, De Ereprijs en Pynarello. Ook gevestigde namen als Orkater, de Amsterdam Klezmer Band, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw en De Kift vielen buiten de boot.

Ook in de vorige subsidieperiode was er een tekort bij het FPK. Dat werd toen deels ‘gerepareerd’ doordat het kabinet 9 miljoen euro extra uittrok voor de podiumkunsten. De hoop is bij velen gevestigd op een vergelijkbare handreiking dit jaar, maar door de coronacrisis is het tegelijkertijd de vraag of dat gaat gebeuren.

Belangrijke spelers

Onder de ondertekenaars, die bij elkaar acht A4’tjes vullen, zijn de belangrijkste spelers in het veld te vinden: directies van grote zalen (van onder andere De Doelen, Concertgebouw, TivoliVredenburg, Parkstad Limburg Theaters, Muziekgebouw Eindhoven), directeuren van grote theater- en dansgezelschappen (Internationaal Theater Amsterdam, Het Nationale Theater, Theater Rotterdam, Het Nationale Ballet, het Nederlands Dans Theater) en theaters en schouwburgen. De brief werd ook ondertekend namens symfonieorkesten (onder meer het Concertgebouworkest, Residentie, Noord Nederlands), ensembles (Ned. Kamerkoor, Ned. Bachvereniging, Ned. Blazersensemble) en festivals (zoals Oerol, Het Theater Festival, Theaterfestival Boulevard, de Cello Biënnale, Festival Oude Muziek en het Holland Festival). Velen doen dat ook op persoonlijke titel, zoals Jacob Derwig, Sadettin Kirmiziyüz, Huub van der Lubbe, Wanda Reisel, Gijs Scholten van Aschat en Eric Vloeimans.

Allen sluiten ze af met een verzoek de cultuur niet alleen in woorden te ondersteunen, maar ook met daden: „‘Cultuur is geen hobby, maar van levensbelang’, zei Minister van Engelshoven mei jongstleden, midden in de lockdown. Het leek uit de grond van haar hart te komen. We vragen de daad bij het woord te voegen en het Nederlandse podiumkunstenlandschap zijn werk te laten doen.”