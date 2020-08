Oud-coffeeshopbaas Van Laarhoven aangehouden in cel voor verhoor

De voormalige coffeeshopbaas Johan van Laarhoven die jaren vastzat in Thailand, is dinsdag voor verhoor aangehouden in zijn cel in Vught. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Van Laarhoven wordt verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken rondom zijn coffeeshopketen The Grass Company.

Van Laarhoven is volgens het OM al eerder gevraagd vrijwillig mee te werken aan een verhoor, maar dat weigerde hij. Daarom is hij nu aangehouden. De komende dagen zal hij worden ondervraagd. Het OM heeft in totaal „een twintigtal verdachten” op het oog met betrekking tot de witwaspraktijken en hoopt dat de rechtszaak dit jaar of begin 2021 van start kan gaan. Justitie benadrukt dat de zaak niets te maken heeft met de Thaise rechtszaak tegen Van Laarhoven.

Afgelopen januari kwam de nu 59-jarige Van Laarhoven terug in Nederland na bijna zes jaar in gevangenschap te hebben gezeten in Thailand. Daar zat hij een celstraf van 75 jaar uit voor het witwassen van drugsgeld. Na inmenging van Justitieminister Ferd Grapperhaus (CDA) werd hij naar Nederland gehaald en werd zijn straf verlaagd naar tien jaar en acht maanden.

Eerder deze maand werd bekend dat hij eerder vrijkomt. Later deze week verlaat Van Laarhoven de gevangenis om daarbuiten (met een enkelband) te werken aan zijn re-integratie in de maatschappij. Zijn aanhouding van dinsdag „doorkruist dat traject niet”, aldus het OM.

