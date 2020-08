Ook Amazon stopt met verkoop Zwarte Piet-producten

Na Bol.com stopt ook Amazon met de verkoop van artikelen met de beeltenis van Zwarte Piet. Een woordvoerder van de Amerikaanse webreus bevestigt dinsdag na berichtgeving van Het Financieele Dagblad dat al dit soort producten uit de webshop zijn verwijderd omdat deze niet in lijn zijn met de „verkooprichtlijnen”.

De woordvoerder verwijst naar een overzicht van richtlijnen voor verkopers, waarin onder meer beschreven staat dat Amazon geen producten toestaat die „haat of agressie tegenover een persoon of groep veroorzaken”. Ook „producten die intolerantie op basis van ras, religie of seksuele oriëntatie” bevorderen, verdienen geen plek op het platform. Het moet gaan om producten „zonder historische significantie”. Amazon is degene die bepaalt wanneer dit het geval is.

Amazon maakt, net als Bol.com, een uitzondering voor boeken, muziek, video’s en dvd’s. Dit is vermoedelijk om censuur te voorkomen. Sinds Amazon actief is in Nederland werden via het platform meerdere producten met de beeltenis en/of naam van Zwarte Piet verkocht, onthulde marketingwebsite Adformatie eerder op dinsdag.

Amazon stelt dat de onthulling van Adformatie noch het besluit van Bol.com invloed had op de beslissing. „We werken al een tijd aan de verwijdering van deze producten, het is alleen vandaag doorgevoerd”, schrijft de Amazon-woordvoerder. „We hebben altijd een duidelijke definitie gehad van wat voor producten niet zijn toegestaan in onze winkels.”

