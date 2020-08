Öndög: onverstoorbare herderin op de steppe

In de eerste minuten van de Mongoolse film Öndög stuit de politie op de steppe op een lijk van een naakte vrouw. De jongste agent moet het lijk ’s nacht bewaken en hongerige wolven op afstand houden. Een herderin wordt naar hem toegestuurd om hem in de gaten te houden. In een fraaie, droogkomische scène hebben ze seks achter haar kameel.

Hoewel er een lichaam is gevonden, blijkt Öndög geen politiefilm. Regisseur Quan’an Wang concentreert zich op de herderin, een vrouw die onverstoorbaar haar eigen gang gaat – een beetje als Tuya in Wangs eerdere film Tuya’s Marriage (2007). Een kennis die haar soms helpt vindt dat zij een man moet zoeken.

In trage scènes ontvouwt zich de leefwereld van deze herderin, waarbij de prachtig gefotografeerde landschapsshots constant het oog strelen. In het bijzonder de beelden die in het avondgloren zijn gefilmd of die waarin steppe en luchten in verschillende vlakverdelingen langskomen. Soms grenst het wat vage Öndög aan mooifilmerij, daarnaast blijven deze beelden zo lang staan dat verveling op de loer ligt.

Het woord öndög betekent ei. Zo stammen de oudste teruggevonden dinosauruseieren uit Mongolië. Maar de film gaat vooral over de cyclus van het leven, over (uit)sterven en geboorte.

Arthouse Öndög Regie: Quan’an Wang. Met: Dulamjav Enkhtaivan, Norovsambuu, Aorigeletu. In: 28 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven