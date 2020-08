Noodtoestand Wisconsin wegens escalerende protesten na politiegeweld

De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin heeft dinsdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege de rellen die er zijn ontstaan na protesten tegen politiegeweld. De demonstraties zijn een reactie op een incident waarbij een zwarte man werd neergeschoten door agenten in de stad Kenosha.

Ook zullen er meer leden van de Nationale Garde ingezet worden. Maandag besloot de Democratische gouverneur Tony Evers al honderd gardisten naar Kenosha te sturen. Voor komende nacht wordt dat aantal verhoogd tot 250. De afgelopen dagen werd op meerdere plekken in de stad brand gesticht en gingen de protesten ondanks een avondklok ‘s nachts door. Ook raakte oproerpolitie slaags met demonstranten en werd traangas ingezet.

„We mogen niet vergeten waarom deze protesten zijn begonnen”, zei gouverneur Evers volgens persbureau AP. „En wat we de afgelopen nachten en veel andere nachten dit jaar hebben gezien is de pijn, angst en uitputting van zwarte mensen in onze staat en ons land.” Vreedzame protesten zijn toegestaan, benadrukte de gouverneur, maar hij wil dat de vernielingen van maandagnacht niet herhaald worden.

In beeld: Kenosha als nieuw brandpunt van antiracismeprotesten

Zondag werd de 29-jarige Jacob Blake zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen. Op videobeelden is te zien dat hij voor de ogen van zijn drie kinderen door agenten meerdere keren in zijn rug is geschoten. Volgens advocaten van zijn familie was daar geen enkele aanleiding voor en zal Blake waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen. Demonstranten zien de schietpartij als het zoveelste voorbeeld van politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.