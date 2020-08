Nieuwe programmering NPO2: minder naar het buitenland, meer korte series

De dag na de explosie in de haven van Beiroet werd Gijs van Beuzekom, zendercoördinator van NPO2, gebeld door Danny Ghosen. De tv-maker was bezig met een driedelige serie, De slag om Libanon. Zou hij daar een vierde aflevering aan kunnen vastplakken, vroeg hij, met de nieuwe ontwikkelingen? Graag, zei Van Beuzekom, en hij maakte ruimte in zijn uitzendschema.

Dat is hoe Van Beuzekom het graag ziet: snel schakelen, flexibel programmeren, om in te spelen op de omstandigheden, zo laat hij weten in zijn toelichting op het nieuwe tv-seizoen van de publieke omroep.

Afgelopen lente en zomer, de coronamaanden, eisten van NPO2 extra flexibiliteit. Dat leverde onder meer Frontberichten op – artsen en andere verzorgers die per smartphone verslag deden vanuit de ziekenhuizen en verzorgingshuizen. De tv-zender voor journalistiek, kennis en cultuur worstelt voorlopig nog met de gevolgen van de coronacrisis. Van Beuzekom: „We maken veel programma’s in het buitenland, we willen toch een venster op de wereld bieden, maar veel projecten liggen stil omdat je veel minder goed kunt reizen.”

Verschillende reisseries zijn daardoor nog niet klaar. Sinan Can zou een serie maken over het gebied rond de Eufraat, de rivier die door Turkije, Syrië en Irak stroomt. Ruben Terlou zou een serie maken over Chinezen in de diaspora. Allemaal uitgesteld.

Publieke omroep Seizoensplannen

Daardoor ontstaat wel ruimte voor andere programma’s. Zoals Joël Lokaal, waarin culinair journalist Joël Broekaert de Nederlandse smaak verbindt met de grondstoffen die hier in de bodem zitten. Van Beuzekom: „Het plan lag er al. Toen er gaten in de programmering vielen, hebben we gevraagd of hij die serie versneld kon maken.”

Presidentsverkiezingen

De reisbeperkingen raken vooral de verslaggeving op NPO2 van de Amerikaanse verkiezingen. „Margriet van der Linden en Eelco Bosch van Rosenthal zouden naar de VS gaan voor reportages, maar dat gaat niet door. We zijn afhankelijk van de mensen die er al zitten, maar we willen de vaste correspondenten niet overvragen.”

Arnon Grunberg biedt uitkomst. De schrijver zal vanuit de VS reisbrieven maken over de verkiezingstijd, met als rode draad zijn wens om Amerikaans staatsburger te worden. Van Beuzekom: „Ik zag zijn dagboeken in NRC, waarvoor hij van New York naar Florida reisde om verslag te doen van corona en de Black Lives Matter-beweging. Dat leek me ook zeer geschikt voor tv.”

In het vaste schema van NPO2 had Van Beuzekom al plaats ingeruimd voor korte programma’s, zoals Danny op straat: levendige reportages van Danny Ghosen. Niet alles werkt. Knappe koppen – interviews met wetenschappers – werd volgens Van Beuzekom te veel ‘colleges’ en heeft hij geschrapt. Ook Synaps, het buitenlandplatform van Sinan Can, is inmiddels gesneuveld; voornamelijk omdat Can het werk van eindredacteur niet goed kon combineren met het maken van zijn eigen series.

Na Nieuwsuur heeft Van Beuzekom ruimte voor korte documentaires. Die passen ook goed in een andere strategie: hij wil nieuw, jonger publiek vinden op andere platforms, bijvoorbeeld online. Daarvoor is de korte documentaire zeer geschikt, denkt hij.

Geduld en lange adem

Een andere vorm waarvoor Van Beuzekom zich inzet, blijkt juist ontzettend veel geduld en lange adem te vergen: de Nederlandse documentaireserie. De zendercoördinator was hier twee jaar geleden al mee bezig, enthousiast geworden door Netflix-series als Wild Wild Country, over de Bhagwan-beweging. Nu komen de eerste er aan: Cannabis, een reeks over de Nederlandse drugshandel, met onder meer de zaak van de in Thailand veroordeelde coffeeshophouder Johan van Laarhoven. Hugo Borst en Adelheid Roosen maken Thuis op Zuid, over mensen met dementie die thuis wonen.

Van Beuzekom is bezig met nieuwe platforms waarop hij diverse programma’s kan bundelen onder een gezamenlijke naam. Zo krijgen we een onlineplatform erbij: NPO Kennis, waarop hij alle programma’s over wetenschap, geschiedenis, educatie gaat bundelen. „Door onze programma’s overkoepelende merknamen te geven, hopen we de vindbaarheid te vergroten, het aanbod ruimer te verspreiden, en versnippering tegen te gaan.”