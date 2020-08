Nancy draagt een T-shirt met LOVE erop

Omdat Nancy een maand op pad zou zijn, heeft ze nu amper verplichtingen. De eerste dag quaranteert ze in de logeerkamer en komt er alleen uit om koffie met veel melk voor zichzelf te maken. Haar voetstap is zo licht als een kus. Bruno schrikt telkens op van het zuiggeluid van de ijskast, het gesis en gepruttel van het espressoapparaat. Als Loes thuiskomt gaan ze samen koken en de vertrouwelijkheid tussen die twee zorgt ervoor dat Bruno doet alsof hij gegrepen is door Dead or Alive van Tom Clancy. De enige vraag die hij die avond beantwoordt is op welke van de twee hij denkt dat het uitdraait. (Dead.)

De tweede dag neemt Nancy de bus ergens heen en de derde dag, vandaag, is ze met Ollie gaan wandelen. Het was duidelijk dat ze dat voorstelde uit quid pro quo, niet omdat ze nou zo bijzonder dol op baby’s is. Bruno accepteerde haar aanbod evengoed en zit nu met zijn iPad bij de touwen om zichzelf een paar knopen te leren. Hij zit daar nog als hij haar terug ziet komen en hij kan het niet helpen dat hij denkt: daar loopt onze nanny. Hij vraagt zich af of er mensen zijn die zo’n gedachte weer uit hun hersenen kunnen krabben.

Het is stil hier, zegt Nancy. Ze draagt een paars T-shirt met LOVE erop. De O is een zwarte vuist. Inderdaad, het is zo stil dat Bruno de Jerseys hoort herkauwen. Ze kijken naar de boerderij aan de overkant. Aan de rand van het erf liggen enorme ronde hooibalen in glimmende folie.

„Dat nieuwe wonder heeft de hooiberg uit het Nederlandse landschap verdreven”, zegt Bruno om maar iets te zeggen. Nancy trekt haar wenkbrauwen op. Die ronde dingen, wijst hij.

„Heb je liever dat alles bij het oude blijft?” vraagt Nancy.

Bruno knippert met zijn ogen. Daar gaat hij niet op reageren.

Een windvlaag brengt de stank mee van de afvalberg achter het schuurtje. Bruno ziet dat Nancy het ruikt. „Dat komt van het afval in het water”, zegt hij. „Dat haal ik eruit en nu ligt het daar te rotten.” Hij pakt zijn telefoon en bladert door de foto’s. „Ik leg een dossier aan voor de gemeente.” Hij laat Nancy een paar foto’s zien.

Hé, ziet hij het nou goed? Daar tussen het afval op een van de foto’s drijft een dode duif. Althans, de kop en wat veren. Intact is hij in elk geval niet meer. Net als het stuk duif dat hij laatst in de stuurhut vond, maar dat was een borst met pootjes. Hij vergroot de foto met zijn vingers. Dit is, nu ziet hij het, de andere helft!

„Hela!” zegt hij op een toon alsof hij eureka bedoelt.

„Zou je Olivier misschien weer van me over kunnen nemen?”

Hij kijkt op. Hij was Nancy even compleet vergeten.

„Bedankt, hè”, zegt hij. Hij kijkt haar na. Hij kan er absoluut niet aan wennen dat zij hier nu woont, en zij zelf volgens hem ook niet. Liefdesverdriet heeft ze ook nog. Haar vriendin is verhuisd naar Maastricht. Het is niet helemaal uit, maar ze bellen niet meer elke dag.

„Ver weg gaan wonen is een slechte eigenschap”, had Loes gezegd.

