Na ‘Living in the Future’s Past’ is een studieweek nodig

Jeff – ‘the Dude’ – Bridges is de volgende in een lange rij filmsterren die zijn stem, en daarmee zijn zegen leent aan een documentaire met goede bedoelingen.

Living in the Future’s Past begint met astronaut Piers Sellers, die ons helpt herinneren hoe fragiel die blauw-wit geaderde knikker als je hem vanuit de ruimte beziet. De impact van menselijk handelen op onze leefomgeving is enorm, desastreus, bijna onomkeerbaar fataal. En toch lukt het maar moeilijk de mens te bewegen om te veranderen, vertellen de vele wetenschappers, politici en schrijvers die na hem in de essayachtige film aan het woord komen.

Dat komt door onze instincten, is de belangrijkste betooglijn: als soort zijn we erop ingericht om energie op te slaan voor de lange termijn, en door de attentie-economie volgen we steeds meer onze kortetermijnimpulsen. Regisseur Susan Kucera kiest voor de standaardstijl van pratende hoofden en imposante beeldcollages, maar zonder dominante timelapsefotografie en apocalyptische muziek.

Tegen het einde van de docu heeft ze haar insteek onder controle: ‘it’s the energy, stupid’. Waren we ooit 90 procent van onze tijd kwijt om eten te verzamelen voor een dag, nu gebruiken we 10 à 12 fossiele calorieën om 1 voedselcalorie te produceren. Er is overigens hoop voor onze instincten: bewustwording is de sleutel.

Het is wel het soort film dat feitelijk een anderhalf uur durende teaser voor een studieweek in de bibliotheek is.

Documentaire Living in the Future’s Past Regie: Susan Kucera. Met de vertelstem van Jeff Bridges. In: 12 bioscopen ●●●●●

