Met vaart wordt feministisch dilemma neergezet

Terwijl de Amerikaanse tv-komiek Bob Hope de troepen in Vietnam trakteert op een walk-on-optreden van de Oostenrijkse Miss World van 1969 Eva Rueber-Staier doet Sally Alexander toelatingsexamen aan het Londense University College. Een levende barbiepop verslonden door de ogen van duizenden soldaten en een bebrilde gescheiden moeder die haar opleiding wil afmaken tegenover een commissie van vijandige mannen.

Zo doe je dat dus: parallelmontage om het belangrijkste dilemma van een film neer te zetten. De soldaten hebben een hart onder de riem nodig (maar moet dat zo?). En Alexander respect (maar krijgt dat niet zo).

Een paar maanden later kruisen de wegen van Hope en Alexander elkaar tijdens de Miss World-verkiezing op het podium van de Royal Albert Hall. Hope vuurt een aantal lamme seksistische grappen af, Alexander protesteert met de net opgerichte Women’s Liberation Movement. Waargebeurd dus, Misbehaviour. Maar zoals dat alleen in een Brits historisch komediedrama kan. Met vaardig door elkaar heen gesneden verhaallijnen, kostuums en decors die het hele verhaal vertellen, want tijd om personages echt uit te diepen is er niet. En fijne acteurs die in een paar streken een levensechte schets kunnen neerzetten.

Lees ook een interview met hoofdrolspeelster Keira Knightley over ‘Misbehaviour’: ‘Gelukkig kreeg die seksist de meelbommen om de oren’

Diep graaft het niet, daarvoor is te weinig tijd. Dus vragen rondom feminisme en apartheid (de organisatie van de missverkiezing werd niet alleen vanwege het seksistische, maar ook om het racistische karakter aangeklaagd) blijven ideologische shortcuts.

Maar tegen het einde wordt het alsnog indrukwekkend. De winnares van kleur uit Grenada spreekt Sally aan op haar witte privilege: zij mag dan wel een wereldwijd uitgezonden evenement hebben willen verstoren, het feit dat er een gekleurde Miss World is, is ook emanciperend voor meisjes wereldwijd. Het mooiste is de meest beproefde filmtruc: de actrices via heen-en-weer-montage oog in oog laten staan met de echte vrouwen om wie het ging. Het werkt elke keer weer: weten dat er echte mensen aan de wieg van sociale veranderingen staan.

Historisch drama Misbehaviour Regie: Philippa Lowthorpe. Met: Keira Knightley, Jessie Buckley, Gugu Mbatha-Raw, Loreece Harrison. In: 76 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven