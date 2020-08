Messi wil weg bij FC Barcelona

Lionel Messi heeft FC Barcelona laten weten dat hij de club na bijna twintig jaar wil verlaten. Dat bevestigt Barcelona tegenover persbureau AP, na berichtgeving van Spaanse media.

Messi zou de Catalanen om een ontbinding van zijn contract hebben gevraagd. De directe reden voor het vertrek van de aanvoerder is niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk wanneer Messi weg zou willen. In zijn contract is een clausule van 700 miljoen euro opgenomen voor vertrek. De overeenkomst loopt volgend jaar af.

De Catalaanse club heeft dit jaar een teleurstellend seizoen. De beslissing van Messi komt elf dagen nadat Barcelona met 8-2 verloor van Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Dat was de grootste nederlaag in zijn loopbaan ooit.

Vorige week werd Ronald Koeman aangesteld als coach van Barcelona, die harde woorden had voor het team. „Ik heb alleen iets aan spelers die met hun volle overtuiging voor FC Barcelona willen spelen. Zo niet, dan kunnen ze beter vertrekken.”

Messi heeft zes keer de Ballon d’Or gewonnen in zijn jaren bij Barcelona. De Argentijnse voetballer won met Barcelona tien keer het nationale kampioenschap van Spanje en vier keer de Champions League.

Lees ook: Koeman is ‘thuis’, nu moet hij bij FC Barcelona een pact met Messi zien te sluiten