Man neergeschoten in Amsterdam, slachtoffer mogelijk rapper

In de Amsterdamse Rivierenbuurt is dinsdagmiddag een man neergeschoten, meldt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader wist te ontkomen en is voortvluchtig, zegt een woordvoerder desgevraagd.

Het incident vond rond 15.45 uur plaats op de Vechtstraat. Over de toedracht van het incident wil de politie niets kwijt omdat het onderzoek nog in volle gang is. Stadskrant Het Parool schrijft dat het slachtoffer een rapper uit de Amsterdamse buurt Holendrecht is. De man zou banden hebben met een rapformatie die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. De politiewoordvoerder kan dit bevestigen noch ontkennen.

De afgelopen weken vonden meerdere schietpartijen plaats in de hoofdstad. Begin deze maand kwam de 24-jarige Bas van Wijk om het leven door een schietpartij op een strand in de buurt van het Amsterdamse Bos. Kort daarna raakte een man zwaargewond in de wijk Bos en Lommer en half augustus vond in de Amsterdam-Zuidoost een schietincident plaats. Een week later raakte in Amsterdam-Noord iemand zwaargewond door wapengeweld. Voor zover bekend is er geen verband tussen de incidenten.

De plek waar de schietpartij dinsdag plaatsvond.